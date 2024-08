Ce faci dacă primești o factură care are cantitățile eronate. O înregistrezi sau nu în contabilitate? Ce recomandă ANAF

Webinariile ANAF pe tema e-Factura ne arată problemele pe care le întâmpină antreprenorii. Ei vor să se conformeze, dar mulți nu știu cum să procedeze în diverse situații întâlnite în practică. În plus, de anul viitor vor trebui introduse și facturile emise către persoane fizice, motiv pentru care avem un proiect al Ministerului Finanțelor prin care se introduce un CNP digital pentru cumpărături.

În cadrul celui mai recent webinar ANAF, două angajate au răspuns întrebărilor primite privind sistemul RO e-Factura.

1. Am primit în luna a 7-a din 2024 o factură pe care o consider eronată din punct de vedere a cantității recepționate. Am transmis mesaj în sistemul e-Factura, însă furnizorul o va corecta prin stornare abia în august 2024. Cum procedez în contabilitatea lunii a 7-a?

ANAF: În luna a 7-a se înregistează factura eronată, iar în luna a 8-a stornarea și cu repunerea corectă a acestei facturi.

2. Se emit în continuare facturi cu scop special. În continuare sunt cerute pentru a însoți bunurile pe durata transportului având și informația despre preț pe care nu o au avizele. Se menționează că acest exemplar a fost eliberat la solicitarea clientului și nu înlocuiește factura transmisă prin SPV, clientul urmând să înregistreze TVA pe documentul din SPV. Considerați că este o problemă?

ANAF: OUG 120/2021 specifică că se consideră original un exemplar al facturii. Exemplarul XML cu semnătura extinsă a Ministerului de Finanțe o primiți prin SPV. Nu îngrădește posibilitatea ca contribuabilul să primească și fizic, în format hârtie.

3. O unitate militară are obligația de a transmite facturile emise în SPV? Este vorba despre factura pentru deșeuri preluate de un colector economic autorizat, persoană juridică română.

ANAF: Instituțiile publice sau cele care desfășoară activități în calitate de instituții publice, nu în calitate economică, nu transmit facturile prin SPV. Dacă este o factură care are legătură cu activitatea economică… nu știu în ce sens unitatea militară emite facturi pentru deșeuri, atunci se transmite prin SPV. Unitățile militare, respectiv celelalte instituții, nu au obligația trimiterii facturilor care au la bază contracte clasificate. Aici trebuie analizat în ce bază sau de ce emiteți factura pentru deșeuri.

4. Cum vom raporta facturile aferente persoanelor fizice? În ce câmp vom raporta CNP-ul? Dacă nu avem CNP?

ANAF: Deocamdată, tranzacția în relația B2C nu este obligatorie. Dacă vreți să le transmiteți, puteți.

5. Nu se corelează datele din factură cu datele din SAF-T. Dacă avem o factură de storno înregistrată în contabilitate cu semnul minus, cum o raportăm în e-Factura și în SAF-T?

ANAF: La momentul actual nu suntem în măsură să vă precizăm cum se va face corelația între sistemul e-Factura și SAF-T. Încă suntem într-o perioadă de implementare. Pe parcurs vom reveni cu informații suplimentare și cu alte seminarii web referitoare la sistemul RO e-Factura.

6. Un furnizor poate vedea și răspunde la un mesaj transmis prin SPV pentru o factură la care clientul a notat niște obiecții?

ANAF: Toate mesajele care se transmit prin e-Factura pentru facturi la care aveți obiecții sunt primite de către furnizor.

7. De câteva zile prin sistemul e-Factura am primit facturi ZIP cu mărime de 1 kilobyte, arhivă care nu se poate deschide. Ce putem face în acest caz? Unde sesizăm aceste probleme?

ANAF: Prin formularul de contact la asistență tehnică, servicii informatice.

8. O societate plătitoare de TVA din România facturează marfă către o societate impozabilă din Italia, cu cod de TVA din Italia. Marfa rămâne însă pe teritoriul României. Trebuie raportată această factură în RO e-Factura?

ANAF: Este o factură pentru livrări de bunuri care au locul în Italia. Deci factura respectivă nu ar trebui transmisă în sistemul RO e-Factura.

9. Cum se trimite în sistemul RO e-Factura mesaj de neacceptare a facturii primite?

ANAF: În rubrica de răspunsuri factură, în dreptul facturii asupra căruia aveți de transmis un mesaj, o obiecție, aveți lângă acel PDF, XML și o casetă „Trimite mesaj”. Aceea este rubrica pe care se transmite acel mesaj legat de obiecție.

10. Ambalajele reutilizabile (navetă, sticlă) se completează în XML din e-Factura?

ANAF: Pe art. 286, alin 4. din Codul fiscal se precizează că ambalajele care circulă între furnizor și clienți nu sunt cuprinse în baza de impozitare a TVA și atunci nu ați avea de ce să le transmiteți în e-Factura, conform modificărilor din Ordonanța 69/2024 la OUG 120/2021.

11. O societate cu capital majoritar de Stat are în concesiune bunuri din domeniul public al Statului. Conform HG 1486/2005, societatea pune gratuit la dispoziția jandarmilor bunuri, spații necesare apărării, supravegherii. Unitățile militare facturează cheltuieli. Trebuie să se transmită facturile prin e-Factura?

ANAF: Refacturarea nu este activitate economică și nu au obligația trimiterii prin e-Factura.

