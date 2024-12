Ce ne prezic populismul și securismul românesc pentru 2025. „Nu poți omorî pacientul ca să-l reînvii mai sănătos”

„Populismul și securismul au dus țara noastră, pusă pe cel mai bun făgaș de o minoritate după 1990”, consideră Alina Mungiu-Pippidi, care spune că în 2006, când România a intrat în UE, „totul părea făcut”.

„Când eu am decis să plec, Monica Macovei era ministrul Justiției, Dan Morar era la DNA, Codruța Kovesi la Parchetul General, Călin Popescu Tăriceanu prim ministru și Traian Băsescu președinte”, scrie Alina Mungiu-Pippidi luni, într-un articol pe ”România curată”.

Profesoara de științe politice spune că atunci când a plecat din țară, „anti-corupția stătea deja pe picioarele ei”. Ea enumără câteva dintre „momentele cenacliste ale anti-corupției” și spune că „populismul anticorupție a început și el după, odată cu a doua campanie contra suspendării lui Băsescu”.

„De la Mihail Neamțu la presa SPP și la ”Fără penali” ai USR (culminând cu strângerea unui milion de semnături pentru ceva care fie deja exista, fie nu era posibil), diverși demagogi s-au dezlănțuit fără o minimă înțelegere și chiar interes, doar în scopul de a controla pe alții și a culege voturi”.

„DNA a fost pus să urmărească pe cine organizase suspendarea lui Băsescu, și eventual a arestat pe șeful ANI, care îl găsise pe câștigătorul Iohannis incompatibil. L-ați auzit pe Cătălin Drulă în zilele din urmă, condiționând rămânerea USR în coaliție de trecerea unei legi care să interzică accesul la funcțiile politice a celor condamnați penal. Mai puțină lume știe că au interzis și acum”.

„Nu există lege pe lume să oprească votanții de la a vota un corupt”

„Când am încercat să folosim Constituția, acum două săptămâni, contra unui candidat care sfida legile finanțării electorale cu o declarație de zero venit și zero cheltuieli (ca să citez pe un vecin PFA-ist, dacă ar depune el așa ceva, a doua zi ar veni fiscul în control), tot Drulă, Lasconi și trupa lor s-au opus, au denunțat ”lovitura de stat” din România pe toate meridianele, că deja se vedeau (fiind niște fraieri) câștigătorii prezidențialelor. Nu mai pot ei de statul de drept!”.

„Cam aceștia, așadar, ne sunt populiștii, cu USR, Rareș și Ciolacu în fruntea listei”.

Ultimul pe lista de populiști

„USR a pregătit terenul pentru AUR, și doctrinar, și ca stil – AUR nu ar fi crescut așa de repede fără ca temelia populistă să fie pusă mai aproape de zona acceptabilă. Băsescu, după ce a tăiat salariile ca să rezolve cu criza s-a alăturat trupei, inventând un referendum pentru două non-soluții, parlamentul unicameral și reducerea numărului parlamentarilor, chintesența populismului, care e doctrina politică care vrea să elimine reprezentanții pentru a lăsa poporul să se exprime direct și neintermediat. Agenții lui de influență și el însuși erau perfect la curent cu inutilitatea acestor ”măsuri” salvatoare, create doar ca să îl ajute politic, la vot”.

„Ultimul pe lista de populiști, cu voia dumneavoastră, e agronomul Călin Georgescu, sprijinit la greu de votanții Tik-Tok, dar și de patroni TV ca alde Ghiță, Păcurariu și alți penali, cu stagii la Colegiul de Apărare și o carieră internațională începută sub regimul Ceaușescu, când noi nu aveam nici pașapoarte, dar ieșit din spuma mării și clar deasupra legilor electorale și legilor în general, că amenință judecătorii că vine cu boborul peste ei. Georgescu e așa de bine înșurubat în sistemul pe care îl denunță că ne făcea ”strategii” de dezvoltare cu Dan Puric, Adrian Curaj, Dan Barna și diverși de pe la Academie în 2008, chiar sub patronajul unui guvern de centru dreapta”.

„În acest sistem care serviciile secrete derulează scheme verticale de patronaj, recrutând politicieni, ziariști, universitari, lideri tineri, procente enorme din universități ca SNSPA sau facultăți de științe politice sau drept. Întrucât au bugete mari (mai ales SRI, dar și ceilalți) și nu sunt controlați de Curtea de Conturi, au ajuns cei mai mari angajatori de forță intelectuală”.

Aberația cu Soros

„Partea cea mai murdară din rețea, cea care lucrează direct cu crima organizată și ia bani de unde apucă urlă pe toate canalele că rețeaua la putere e cea a lui Soros”.

„România o conduc PSD, PNL, SRI, STS, SPP, Doi și un sfert și așa mai departe. Soros a închis de mai bine de zece ani fundația din România și de vreo doi ani și pe cea din Europa și s-a retras. O mai lupta fundația lui cu Trump, prin America, dar fiul lui o conduce, nu el”.

„Dar ce perdea de fum mai bună ca aberația cu rețeaua Soros pentru a ascunde crima organizată, pe de o parte, și legătura necuvenită dintre ea și servicii, pe partea cealaltă, o conspirație adevărată sub una falsă? Mai ales cînd ai o armată de trolli și boți să umple cu ”Soros” toate comentariile nesemnate de pe forumuri”.

„Nu poți omorî pacientul ca să-l reînvii mai sănătos”

„Pronosticul e deci prost, că deși am ieșit destui să apărăm ordinea constituțională, cu NATO, UE și legile de finanțare, cine trebuie de fapt să apere democrația românească – Sistemul – e corupt, netransparent și infiltrat. Indirect, i-am apărat și pe ei, cu argumentul meu că nu poți omorî pacientul ca să-l reînvii mai sănătos. Ca să ne apere ei pe noi, cum s-ar cuveni, ar trebui să organizeze lucrurile fundamental altfel. Asta ar fi echivalent cu a-și tăia o mână. Sau un picior. Și nu se întâmplă, dovadă să încă își împing candidații lor la prezidențiale sau nu lasă pe nimeni nefiltrat de ei să ajungă în vreo funcție”.