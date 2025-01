Un programator rus care spune că a încercat să ajungă în România a povestit ce i s-a întâmplat după ce a fost săltat de agenții FSB la întoarcerea în Rusia

Un programator rus care susține că a încercat să obțină cetățenia română după ce a început războiul din Ucraina a povestit că, după ce a fost forțat să se întoarcă în Rusia, a fost preluat de agenții FSB care l-au amenințat cu mitraliere la tâmplă, dar că a reușit să fugă în cele din urmă din țară, relatează The Register.

Kirill Parubets a fost reținut în Rusia timp de 15 zile după ce a fost acuzat că a trimis bani în Ucraina, timp în care bărbatul a fost bătut și supus unor eforturi agresive de a-l recruta ca informator FSB privind contactele sale din Ucraina.

Potrivit relatării programatorului, publicată cu consimțământul său de către organizația juridică Citizen Lab și Universitatea din Toronto, el a fost amenințat cu închisoarea pe viață dacă nu acceptă să devină informator al FSB.

Parubets lucra ca analist de sisteme în 2020, o slujbă care nu îi cerea să meargă la un birou. Drept urmare, întrucât e un cetățean rus de etnie ucraineană, Parubets a decis să locuiască la Kiev.

După invadarea țării de către Rusia în 2022, cetățenii ruși s-au găsit în imposibilitatea de a-și reînnoi permisele de ședere în Ucraina, așa că Parubets și soția sa Lyubova au încercat să obțină cetățenia moldovenească și română, dar au fost nevoiți să se întoarcă în Rusia pentru a colecta documente personale.

„Nu au fost probleme la intrarea în Rusia”, a povestit Parubets. „Am ajuns cu mașina prin Georgia, prin Verkhniy Lars de-a lungul Mării Negre și apoi am trăit liniștiți la Moscova. Am adunat încet hârtii și am continuat să lucrez în același timp”.

Programatorul rus spune că agenții FSB l-au amenințat cu mitraliere la tâmplă

Apoi, în aprilie anul trecut, 6 bărbați mascați înarmați cu mitraliere au luat cu asalt casa soților Parubets, le-au ordonat să cadă la podea, i-au separat în camere diferite și au pus întrebări despre transferurile de bani.

Programatorul le-a spus agenților FSB că a fost implicat în activități de caritate când locuia la Kiev și că a făcut transferuri legate de această activitate – un act desemnat de Rusia drept trădare la scurt timp după ce Vladimir Putin a declanșat invazia.

Dispozitivul Android Oukitel WP7 al lui Parubets a fost confiscat și el a fost forțat să le dea parola agenților FSB încă de dinainte ca el și soția sa să fie reținuți.

„Judecând după cât de încrezători au acționat în apartament, am avut impresia că au mai fost acolo sau au fost interceptări telefonice, pentru că știau ce este unde, ce să caute și unde”, a povestit programatorul rus. „Au găsit foarte repede un telefon, un laptop, cele mai importante documente legate de Ucraina. În general, știau unde și ce era acolo”, a continuat el relatarea.

A acceptat să colaboreze dar a reușit să fugă din Rusia

Parubets a povestit că, după ce și-a dat acordul să colaboreze cu FSB, agenții ruși i-au predat înapoi telefonul la sediul său de la Lubyanka al agenției de securitate, dar că cei mai buni agenți de informații din Rusia nu au făcut o treabă grozavă ascunzându-și urmele.

Programatorul a observat rapid o notificare cu aspect ciudat care scria „Arm cortex vx3 synchronization”. Din moment ce nu era un mesaj obișnuit, Parubets a povestit că „am luat codul-sursă și am văzut că era un fel de chestie de spionaj”.

Deși nu a oferit detalii despre modul în care a reușit să îi eludeze în cele din urmă pe agenții FSB și să fugă din Rusia, el a povestit că a lucrat cu anchetatori occidentali pentru a confirma că, în timpul petrecut în detenție, pe telefonul său a fost instalată o versiune troianizată a aplicației Cube Call Recorder.

Specialiștii în IT au identificat diverse funcții suplimentare în aplicație, inclusiv capacitatea de a urmări locația precisă a unui dispozitiv atunci când nu este utilizat, de a înregistra videoclipuri și capturi de ecran ale dispozitivului, de a înregistra intrări, de a instala pachete suplimentare de date, de a trimite și de a citi mesaje SMS și de a citi mesaje din alte aplicații de mesagerie.