Ce spune Călin Georgescu despre atacarea la CEDO a anulării alegerilor prezidențiale: „În România, corupția ne-a răpit dreptul sacru acordat exclusiv de Dumnezeu – dreptul la liber arbitru!”

Călin Georgescu a comentat joi, pe X, decizia de a ataca la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) hotărârea Curții Constituționale privind anularea primului tur al alegerilor prezidențiale: „Dacă justiția română nu a adus dreptate, atunci poate că justiția internațională o va face”.

„În România, corupția ne-a răpit dreptul sacru acordat exclusiv de Dumnezeu – dreptul la liber arbitru! Acest drept ne-a fost luat de politicieni corupți și păcătoși, pentru că, într-un moment de criză, poporul român a ales binele în fața răului, după 35 de ani de iad guvernamental”, a scris Călin Georgescu pe X.

El susține că „justiția română, profund posedată de politica răului, a condamnat poporul să accepte corupția și nedreptatea ca fiind o realitate a vieții”, lucru pe care nu îl va acceptat „niciodată”.

„Suntem treziți de lumina lui Dumnezeu. Românii și întreaga lume democratică sunt treziți în conștiință! Dacă justiția română nu a adus dreptate și onoare poporului român, atunci poate că justiția internațională, de la CEDO, o va face pentru binele tuturor”, mai scrie în postarea de pe rețeaua de socializare.

„Justiția există pentru ca oamenii să nu fie nevoiți să-și facă dreptate singuri, cu condiția ca drepturile lor fundamentale și constituționale să fie protejate!”, a adăugat Georgescu.

Mesajul său se încheie cu un citat al fostului președinte american, Abraham Lincoln: „Nu interveniți în nimic din Constituție. Aceasta trebuie menținută, pentru că este singurul garant al libertăților noastre”.

