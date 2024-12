Ce poți să faci de Revelion în București dacă nu ți-ai rezervat nimic

Dacă nu ți-ai făcut planuri de Revelion, Bucureștiul are suficiente opțiuni pentru a petrece noaptea dintre ani. Există opțiuni pentru toți cei care s-au trezit pe 30 decembrie întrebându-se: „Noi unde facem Revelionul?” De la petreceri spontane în baruri cool, până la evenimente cu intrare liberă, iată o listă care să te ajute să rezolvi și ultima problemă din 2024, fără să plătești o avere pe rezervări.

E bine de știut și că în noaptea de Revelion, 31 decembrie 2024 – 01 ianuarie 2025, pe toate magistralele, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 – 02:00 la un interval de aproximativ 10 minute.

La Mănăsia Hub (Stelea Spătarul 13) se face un party de Revelion fără fițe, cu DJ set asigurat de Corina Sucarov (Disko Anksyete & more) și Elvis Depressedly (drama queen, 80, 90). Bucătăria este deschisă întreaga noapte (asigurată de cei de la Boom Burger), iar intrarea costă 35 de lei.

La J’ai Bistrot București (Calea Griviței 55) se organizează Revelion 2024 – Lucky Night! „E clar că vremurile nu sunt cele mai minunate. Lucrurile au fost cam tulburi în ultima perioadă așa că ce-ar fi să fie măcar ultima noapte din an cu noroc? Lucky Night of 2024 hai la J’ai, ne distrăm, povestim, bem un pahar, dansăm și vedem cine iese câștigător”, scriu organizatorii.

Totul începe de la 21:00, iar un bilet costă 230 lei. După epuizarea biletelor, cei care nu au prins bilet vor putea avea acces la eveniment doar după miezul nopții, însă în limita locurilor disponibile, iar intrarea va costa 150 lei.

O a treia ediție Shukar Revelion la Combinatul Fondului Plastic (Băiculești 29) este organizată în noaptea dintre ani. „Pentru că, nu-i așa, la ce bun unul fără de distracție maximă? Sigur, o să ciocnim pahare, o să bem…dar cel mai important e că o să dansăm SHUKAR toată noaptea de Revelion! Sună bine? Crede-ne, o să fie SHUKAR de foaaaarte bine!”, susțin organizatorii.

Începe de la ora 21:00, iar mâncarea și băutura nu sunt incluse în prețul biletelor. Însă vei găsi la bar un meniu îndestulător și la prețuri accesibile. Prețul unui bilet la intrare este de 199 lei.

La Șurubelnița (Calea Moșilor 100) se pune de un Șurubelion care va începe da la 22:00. Invitația organizatorilor sună astfel: „Ia-ți prietenii și vino să dansăm până în zori la cel mai tare party, cu șampanie, shot-uri, băutură pe alese și muzica ta preferată, by DJ Filip Vasilescu.

Dacă și tu vrei să petreci pe cea mai bună muzică, într-un mediu în care prețuim bunul simț și în compania celor mai faini oameni, atunci vino la Party de Revelion în Șurubelnița”, scriu organizatorii. Intrarea este GRATUITĂ. Din nu știm ce motive este specificat că nu se acceptă ținutele sport.

Și în Fabrica și B52 (11 iunie 50) se face party de Revelion, unul mai special, căci ai 3 în 1 – Fabrica Pub (parter) – Pop Vibes Party by Bogdan Nicolescu; Fabrica Club (etaj) – 90’s Party by Jiji; B52 The Club – Hituri, Nu Bullshituri Party by Gabi. E vorba de un party cu rezervare, meniu lung de mâncare și băutură și care și costă pe măsură, dar după ora 01:00 se poate intra cu 280 de lei și acces la open bar. Petrecerea ține până la ora 05:00.

De la 19:00 până la 03:00 poți petrece și la balls. (Dacia 114). Nu se fac rezervări, nu e cu taxă de intrare, dar dresscode-ul este glam. Meniul complet îl găsești pe pagina lor de Facebook, dar trebuie menționat că pe lângă delicioasele chiftele au și alternativa rusească pentru salata boeuf, dar și tort mori2024 colivă.

Și la Energiea (Brezoianu 4) se petrece simplu și intens de Revelion. „Cu chef de viață. Pe dans și socializare. Ca o fiesta española: con energía, color y alegría. Ia pe tine ceva roșu și hai să numărăm invers spre 2025 timp de 12 boabe de struguri. Fără planuri făcute în avans și fără griji de „ce port azi”. Deschidem devreme, la 13:00. Să fie loc de prânz, și brunch, și cină.

De la 8 încolo, dăm muzica mai tare, luminile mai încet și începem La Fiesta”, scriu organizatorii.

Intrarea (în limta locurilor disponibile) este 100 lei și include un pahar de Cava din partea casei. De muzică se va ocupa Tudor Marcu, fără pretenții, cu all-time hits y un poquito de corazón. Bucătăria-i deschisă până pe la 23:30. Barul, până târziu în noapte: cu cava efervescentă și o sangria ca la madre a lor acasă.

La Apollo111 va fi Wedding Party – Revelion 2025 (Ion Brezoianu 23-25). „Ne-am gândit să facem din noaptea dintre ani o experiență cum n-ai mai trăit: un mix nebun de nuntă și petrecere de Revelion, marca Apollo111”, scriu organizatorii. De muzică se ocupă Ioana Tătărușanu și Taraful Marian Mirea.

Nu e cu cod vestimentar, dar dacă vii în ținută de mireasă, vei fi premiată cu o sticlă de prosecco. La miezul nopții se deschid șampaniile și toată lumea primește un pahar de prosecco din partea casei. Va exista și photo corner: ca să-ți iei vibe-ul de nuntă direct pe feed. Începe de la 22:00, iar taxa de intrare (în limita locurilor disponibile) este de 250 lei.

La Platforma Wolff (Dr. Constantin Istrati 1) se pune de un party de Revelion care va dura 12 ore. De muzică se vor ocupa: BARBU, MIANDA, MISS I, ODDIST, PAUL POPA, TEODOR GHIȚĂ, TWODOOR (dăcă ești de-al casei, sigur îi știi). Nu se vând bilete în avans, doar la intrare și costă 100 lei. Porțile se deschid la 22:00 și se închid a doua zi la 10:00.