China extinde măsura prin care vrea să pedepsească industria și companiile militare ale Japoniei

China a început să restricționeze exporturile, către companiile japoneze, de metale rare și magneți puternici care le conțin, a relatat joi Wall Street Journal (WSJ), după ce Beijingul a interzis exporturile de produse cu dublă utilizare către armata japoneză, scrie Reuters.

Restricțiile impuse de Beijing se aplică în general tuturor industriilor japoneze și nu se limitează la industria de apărare, a precizat WSJ. Ministerul Comerțului din China transmisese joi că interdicția de export asupra produselor cu dublă utilizare către Japonia va afecta doar companiile militare.

„Utilizatorii civili nu vor fi afectați”, le-a spus reporterilor He Yadong, purtătorul de cuvânt al ministerului chinez al Comerțului.

Marți, China a anunțat o interdicție generală privind exportul către Japonia al așa-numitelor produse cu dublă utilizare, care au potențiale aplicații în domeniul militare.

Wall Street Journal scrie că, începând de marți, China a început să restricționeze exporturile către companiile japoneze de pământuri rare „grele”, precum și de magneți puternici care le conțin, citând doi exportatori din China.

Publicația financiară a citat, sub protecția anonimatului, o altă persoană familiarizată cu deciziile guvernului chinez, care a declarat că examinarea cererilor de licențe de export pentru industria japoneză a fost suspendată și nu vizează doar companiile japoneze din domeniul apărării.

Produsele cu dublă utilizare sunt bunuri, software sau tehnologii care au atât aplicații civile, cât și militare. Acestea includ anumiți magneți din pământuri rare care alimentează motoarele din piese auto, cum ar fi oglinzile laterale, difuzoarele și pompele de ulei.

Ministerul Comerțului și Ministerul Afacerilor Externe din China nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta informația publicată de WSJ.

Relațiile dintre Beijing și Tokyo s-au deteriorat după ce premierul japonez Sanae Takaichi a declarat, în noiembrie, că un atac chinez asupra Taiwanului, care ar amenința supraviețuirea Japoniei, riscă să declanșeze o reacție militară, o remarcă pe care Beijingul a calificat-o drept „provocatoare”.

China are o listă de control în privința exporturilor care cuprinde aproximativ 1.100 de produse și tehnologii cu dublă utilizare pentru care producătorii au nevoie de o licență pentru a le expedia în străinătate, indiferent de locul în care se află utilizatorul final.