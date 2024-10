Clujenii pot trăi în picturile lui Claude Monet într-o lume de proiecții 3D la MINA

MINA, Museum of Immersive New Art, inaugurează la Cluj-Napoca „Monet: The Immersive Show”, o expoziție multimedia dedicată pictorului impresionist Claude Monet. În noua sa locație de pe strada Orăștiei nr. 10, cel mai mare spațiu dedicat artei digitale din Europa transformă lucrările celebrului artist într-o experiență multimedia, care poate fi vizitată de pe 1 noiembrie.

Claude Monet, unul dintre marii pionieri ai impresionismului, a revoluționat arta modernă prin tehnica sa de captare a luminii și a peisajelor naturale. „Monet: The Immersive Show” reunește peste 160 dintre capodoperele sale, aduse la viață prin proiecții supradimensionate care învăluie vizitatorii. Printre lucrările prezentate se numără celebrele „Nuferii” și „Impresie, Răsărit de soare”, într-un format care oferă o nouă perspectivă asupra artei lui Monet.

Spectacolul oferă o imersiune completă în universul artistic al lui Monet, combinând arta tradițională cu inovația tehnologică. Proiecțiile 3D recreează peisajele care l-au inspirat pe artist, transformându-le în medii interactive. Fiecare detaliu din lucrările lui Monet prinde viață în fața publicului, oferindu-le acestora posibilitatea de a experimenta frumusețea și complexitatea impresionismului într-un mod nemaiîntâlnit.

Tehnologie de ultimă oră pentru o experiență captivantă, dar și educativă

Conceput de echipa MINA Studios, expoziția este structurată în 11 capitole tematice ce explorează etapele cheie ale carierei și vieții lui Monet. De la „Impresie, Răsărit de soare” la „Nuferii” și „Grădina din Giverny”, fiecare temă dezvăluie o parte din evoluția artistică a pictorului. Atmosfera este completată de o coloană sonoră aleasă special pentru a amplifica efectul imersiv al proiecțiilor.

Noua locație MINA, din Cluj-Napoca se întinde pe o suprafata de 4000 de metri patrati, indoor si outdoor, și oferă nu doar expoziții imersive, ci și instalații de artă digitală și un program educativ pentru copii, MINA Kids, destinat să stimuleze creativitatea prin tehnologie.

„Suntem încântați să aducem această experiență imersivă la Cluj-Napoca. Lucrările lui Monet sunt recunoscute la nivel mondial pentru frumusețea și impactul lor în revoluționarea artei moderne. Prin tehnologie, am reușit să aducem la viață esența impresionismului și să oferim publicului nostru o nouă perspectivă asupra geniului său artistic”, au declarat co-fondatorii MINA.

„Monet: The Immersive Show” își deschide porțile pe 1 noiembrie, oferind o oportunitate unică publicului de a se conecta cu arta lui Claude Monet prin tehnologia modernă. Biletele sunt disponibile atât online pe site-ul oficial MINA, cât și la locație. Un spectacol susținut de Banca Transilvania.

