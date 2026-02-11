Companiile deținute de Lukoil în România intră sub supravegherea Guvernului. Cine va fi numit supraveghetor

Ministerul Energiei a pus, miercuri, în dezbatere publică, un proiect de hotărâre care vizează instituirea supravegherii extinse asupra companiilor controlate de grupul rusesc Lukoil în România. Proiectul prevede și numirea lui Ion Bogdan Bugheanu în calitate de supraveghetor. Nu există infomații publice despre acesta, niciun CV și nicio biografie. Singura mențiune legată de acest nume apare pe o listă de candidați la Consiliul Local Mioveni în alegerile locale din 2020, fiind trecut ca membru ALDE.

Activele deținute de Lukoil în străinătate, inclusiv România, se află sub sancțiunile SUA, din 21 noiembrie 2025.

Supravegherea extinsă va urma să fie aplicată asupra celor companii ale grupului Lukoil: Lukoil România SRL, Petrotel-Lukoil S.A., Lukoil Lubricants East Europe SRL și Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam – Sucursala București.

Actul normativ este elaborat în baza unei ordonanțe de urgență de la finalul anului trecut.

Lukoil asigură aproape un sfert din piața produselor petroliere din România

Rafinăria Lukoil asigură aproximativ 23% din piața produselor petroliere din România și circa 18% din obligația națională de stocare de urgență, scrie în nota de fundamentare a proiectului.

Potrivit documentului, oprirea activității rafinăriei Petrotel-Lukoil ar putea genera perturbări majore în lanțul de aprovizionare cu carburanți.

Lukoil România operează 321 de stații de distribuție și cinci depozite regionale, iar întreruperea activității ar afecta fluxurile logistice, transportul auto și feroviar, precum și capacitatea de import prin porturi și terminale petroliere.

În nota de fundamentare se mai arată că pierderea unei cote de 23% din piața internă ar trebui compensată prin importuri, cu efecte directe asupra prețului final la pompă și cu riscul apariției unor insuficiențe locale sau regionale de motorină și benzină.

Vulnerabilități strategice în Marea Neagră

Un element de risc menționat în nota de fundamentare este asocierea dintre Lukoil Overseas Atash B.V. și Romgaz, în cadrul perimetrului offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră. În acest caz, Lukoil deține calitatea de operator și acționar majoritar.

Guvernul consideră că această situație amplifică riscurile de dependență energetică și creează o expunere juridică și geopolitică pentru o companie strategică a statului român.

În acest context, documentul menționează necesitatea consultării Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Având în vedere caracterul strategic al sectorului energetic, importanța infrastructurii critice de rafinare și distribuție, precum și asocierea statului român cu un operator supus sancțiunilor internaționale în perimetrul offshore Trident, situația justifică necesitatea consultării Consiliului Suprem de Apărare a Țării”, se arată în nota de fundamentare.

Lukoil își vinde activele

Activele Lukoil din străinătate, inclusiv România, sunt de vânzare. Lukoil a anunțat, recent, că a acceptat să vândă cea mai mare parte a activelor sale străine, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group, în așteptarea aprobării din partea guvernului SUA.

În cadrul sancțiunilor impuse de SUA din cauza acțiunilor Rusiei în Ucraina, Trezoreria SUA a acordat Lukoil termen până la 28 februarie pentru a-și vinde portofoliul global.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, inclusiv permisiunea Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, a declarat Lukoil.

Carlyle a declarat într-un comunicat că tranzacția era condiționată de o evaluare ulterioară și de aprobările autorităților de reglementare.