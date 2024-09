Consultant fiscal: Mergem tot mai rar să aplecăm capul la ghișeele ANAF, dar nu ne răspunde la mail-uri. Tot la ghișeu rezolvăm. Caz concret al unei probleme cu o firmă

Consultanții fiscali și contabilii merg din ce în ce mai rar să aplece capul la ghișeele ANAF, datorită e-Factura și e-Transport, dar există temeri legate de munca neplătită a contabililor pentru erorile ANAF la e-TVA, spune consultantul fiscal Veronica Duțu pentru Profit.ro.

„Ce a făcut corect Ministerul Finanțelor din 2023 până acum este că a continuat digitalizarea ANAF. Noi – antreprenorii, consultanții fiscali și contabilii – ne ducem din ce în ce mai rar să aplecăm capul la ghișeele din instituții. Ne rezolvăm problemele tot mai mult din fața calculatorului de la birou, ceea ce este un lucru extraordinar. Însă, dacă avem probleme urgente, tot trebuie să ne deplasăm la ANAF în vederea rezolvării acestora pentru că ANAF nu răspunde la mail-urile pe care i le trimitem. Am avut un exemplu chiar luna aceasta, pentru o companie nou-înființată. Noi am depus acea declarație privind înregistrarea în scopuri de TVA și timp de o săptămână și jumătate – două săptămâni nu am primit niciun răspuns de la ANAF. Am trimis pe cineva acolo și am fost informați că certificatul de înregistrare în scopuri de TVA a fost emis dar nimeni nu ne-a informat”, spune consultantul fiscal.

