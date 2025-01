Crin Antonescu a discutat cu liderii coaliției, mai puțin cu Marcel Ciolacu, înainte de a face anunțul / El i-a sfătuit să găsească „soluția prin care Iohannis să pună capăt prezenței sale la Cotroceni”

Crin Antonescu, candidatul comun care fusese asumat de coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR pentru alegerile prezidențiale de anul acesta, a precizat sâmbătă seară că i-a informat pe liderii Ilie Bolojan și Kelemen Hunor despre decizia lui, dar a recunoscut că nu a discutat direct cu premierul Marcel Ciolacu, în contextul anunțului privind „suspendarea unilaterală” a candidaturii sale.

Întrebat, într-o intervenție la postul Antena 3, dacă i-a anunțat pe vreunul dintre liderii formațiunilor PNL, PSD și UDMR că își va suspenda candidatura la alegerile prezidențiale ce urmează să fie organizate anul acesta, fostul lider al liberalilor a răspuns: „Da, pe cei pe care i-am avut la îndemână i-am anunțat – pe domnul Bolojan și pe domnul Kelemen”.

Antonescu a adăugat că pe Marcel Ciolacu nu l-a anunțat „pur și simplu pentru că domnia sa nu e în aceeași localitate cu mine, dar mesajul este același pentru toți”.

Crin Antonescu nu a vrut să dezvăluie cum au reacționat Ilie Bolojan și Kelemen Hunor atunci când i-a anunțat că își suspendă candidatura la prezidențiale. „Sunt conversații particulare, nu-s destinate publicității, dar vă pot asigura că nu mi-au spus nimic neobișnuit sau senzațional. Le-am spus ce am spus și public”, a declarat Antonescu, potrivit site-ului televiziunii citate.

Întrebat dacă a fost dezamăgit de faptul că nu a venit un sprijin real, în spațiul public, din partea liderilor Coaliției, fostul lider PNL a răspuns: „Nu, eu sunt totuși un veteran, nu mai lucrez de mult cu iluzii. Dar nici domnul Ciolacu, nici domnul Bolojan nu aveau a face alte declarații decât cele pe care le-am făcut. A rămas, însă, această idee că e definitivată sau validată hotărârea partidelor pe care dânșii le conduc. Eu, în discuția pe care am avut-o în 22 decembrie înainte de a formaliza dânșii acest document, le-am și propus să amâne anunțul public până ce aceste proceduri sunt îndeplinite, dânșii au invocat autoritatea de lideri, care, din punctul meu de vedere, a fost foarte credibil și s-a evocat urgența. Eu am admis că e urgent, am luat de bun angajamentul unor lideri pe care n-am de ce săi bănuiesc că n-ar avea deplină autoritate și, repet, am fost și eu de acord că e urgent. Văzând că nu mai e chiar atât de urgent, cred că au și răgazul să-și îndeplinească toate procedurile și să ia o decizie gândindu-se bine încă o dată”.

Crin Antonescu a adăugat că nu dă „nici termene, nici ultimatumuri” coaliției care îl susține, dar este necesar ca atunci când există o asemenea miză politică „să ne fie tuturor clar cine suntem și ce facem fiecare dintre noi”.

El a precizat că nu a pus nicio condiție pentru a accepta candidatura, în schimb, i-a sfătuit pe liderii celor trei partide să găsească „o soluție prin care domnul (Klaus) Iohannis să pună capăt prezenței sale la Cotroceni”.

„Nu a existat niciun fel de condiție, nici a mea, nici a lor, eu nu am pus nicio condiție, am spus doar, a fost o simplă părere, că ar fi bine să se găsească o soluție prin care domnul Iohannis să pună capăt prezenței sale la Cotroceni, și președintele Senatului să țină locul. Asta pentru că există în starea de spirit care nu e favorabilă nouă celor care încercăm să apărăm cadrul democratic și o anumită direcție pro-occidentală a României, faptul că dăm o țintă, un cap de atac celor care sunt în pragul exasperării, revoluției, pentru că nu mai există democrație în România, lucruri neadevărate, dar care trimit la prelungirea dincolo de termenul de cinci ani. Dar a fost doar o părere, nu am pus în niciun fel o condiție”, a mai declarat el, pentru Antena 3.

Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale de anul acesta, a făcut sâmbătă seară un anunț suprinzător, într-o emisiune la postul Digi24, afirmând că el consideră acordul prin care a fost desemnat reprezentantul coaliției în cursa pentru Palatul Cotroceni „suspendat”, la fel fiind și „calitatea” lui de candidat.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. (…) Am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice. Am acceptat această propunere, am asumat această candidatură şi este o asumare de la care eu nu dau înapoi, nu retrag această candidatură, am asumat-o cu tot ce înseamnă ea, cu toate dificultăţile şi cu tot parcursul şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce însă am constatat e că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere, şi-au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciţi, ca să spun aşa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord. Din acest motiv îl consider suspendat până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare sau dacă, eventual, au alte opţiuni”, a explicat Antonescu, la Digi24.

„Cred că trebuie să vă mai gândiţi. Suspendăm acordul, gândiţi-vă bine, faceţi-vă şedinţe, faceţi-vă ce aveţi de făcut, stabiliţi o dată a alegerilor, de preferinţă cât mai repede. Dacă, cine ştie, vă menţineţi opţiunea pentru candidatura mea, ştiţi unde mă găsiţi şi atunci o să mă gândesc şi eu mai bine, poate, decât am făcut-o prima dată şi o să dau un răspuns”, le-a transmis Antonescu liderilor partidelor cu care a încheiat acordul pentru candidatura lui la funcția supremă în stat.

Antonescu s-a arătat, de asemenea, nemulţumit că nu a fost încă stabilită o dată pentru organizarea alegerilor prezidenţiale. În opinia fostului lider PNL, data alegerilor ar fi trebuit stabilită imediat ce Curtea Constituţională (CCR) a decis anularea scrutinului din 24 noiembrie anul trecut.

„Nu avem o dată a alegerilor şi nu înţeleg de ce, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă în 6 decembrie Curtea Constituţională a decis anularea alegerilor şi implicit repetarea lor, de a doua zi sau de când a fost la Monitorul Oficial această decizie publicată, de a doua zi Guvernul care era în exerciţiu atunci ar fi trebuit să dea, după calculul de rigoare, numărul de zile prescris de lege, cea mai apropiată dată a alegerilor prezidenţiale. Suntem în 4 ianuarie alt an, 2025, şi nu avem încă, deşi s-au vehiculat nişte date (…) o dată a alegerilor, ceea ce e (…) greu de explicat şi în orice caz greu de acceptat pentru opinia publică”, a mai spus fostul președinte al lilberalilor, în emisiunea de la Digi24.