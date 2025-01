Cristian Preda, după „suspendarea” lui Crin Antonescu: „A rezistat oare mai puțin decât doctorul Cârstoiu?”

Politologul Cristian Preda apreciază sâmbătă seară, după ce Crin Antonescu a anunțat că se suspendă din calitatea de candidat comun la alegerile prezidențiale din partea coaliției PSD-PNL-UDMR că fostul lider PNL „face fițe”.

„A rezistat oare mai puțin decât doctorul Cârstoiu? Sau îl imită pe Ciolacu, care zice azi „da”, iar mâine – „nu”?”, a scris Preda pe pagina sa de Facebook, făcând referire la managerul Spitalului Universitar din București, medicul Cătălin Cârstoiu.

Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale de anul acesta, a făcut sâmbătă seară un anunț suprinzător, într-o emisiune la postul Digi24, afirmând că el consideră acordul prin care a fost desemnat reprezentantul coaliției în cursa pentru Palatul Cotroceni „suspendat”, la fel fiind și „calitatea” lui de candidat, motivând că „a fost lăsat singur”.

„Eu declar suspendat acest acord și în consecință și calitatea de candidat. Dacă dânșii vor să fiu din nou candidat, să mă caute. (…) Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a declarat Crin Antonescu.

„Vreau sa clarificăm fiecare ce face”, a adăugat el.

„Dacă dânșii vor sa fiu din nou candidat, să mă caute”, a mai spus fostul lider PNL.

„Eu îl declar suspendat. Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapioi”, a adăugat Crin Antonescu.

Politogul Cristian Preda a apreciat ca fiind „grozav” și un citat din declarațiile făcute de Crin Antonescu: „Domnilor sau băieți, dacă aveți treabă cu mine, mă căutați”.

Vă reamintim că medicul Cătălin Cîrstoiu a fost propunerea PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, însă acesta a ales să se retragă din cursă, după dezvăluirile HotNews.ro.

O investigație HotNews.ro a arătat că managerul spitalului public lucra și la clinica privată a familiei sale, deși legea interzice acest lucru,

Liderii PSD și PNL au decis să meargă pe candidaturi separate la Primăria Capitalei: Gabriela Firea pentru PSD și Sebastian Burduja pentru PNL.

Nicușor Dan a câștigat al doilea mandat de primar în vară, din postura de candidat independent.