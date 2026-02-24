Cum a ajuns România pe harta internațională a digitalizării în construcții: prima triplă certificare BSI Kitemark pentru BIM din Europa de Est

Un grup românesc obține validarea British Standards Institution într-un moment în care statul pregătește obligativitatea BIM în proiectele publice până în 2028

Într-o industrie în care digitalizarea nu mai este o opțiune, ci o necesitate, un grup românesc de arhitectură, inginerie și construcții a marcat recent o premieră regională. Leviatan Group a obținut tripla certificare BSI Kitemark™ pentru Building Information Modeling (BIM) – prima de acest fel acordată unei organizații din Europa de Est, conform informațiilor publice disponibile.

„Am construit pas cu pas, în 14 ani, un grup capabil să livreze proiecte dintre cele mai complexe, la standarde globale. Certificarea BSI Kitemark pentru BIM confirmă acest lucru”, spune Cătălin Podaru, fondator și CEO Leviatan Group.

Contextul în care Leviatan Group a obținut certificarea face această reușită și mai relevantă: România se aliniază cerințelor europene de digitalizare, iar metodologia BIM va deveni obligatorie în proiectele publice începând cu 2028.

BIM, metodologia care schimbă regulile jocului în domeniul construcțiilor

Building Information Modeling (BIM) este un proces prin care o clădire este creată mai întâi în format digital, într-un model 3D care reunește toate informațiile legate de proiect – de la materiale și instalații, până la costuri și termene. Practic, înainte să înceapă lucrările pe șantier, toate echipele implicate lucrează pe același model digital și pot vedea cum se leagă totul: structura, instalațiile electrice, conductele, finisajele. Erorile care altfel s-ar descoperi pe șantier, cu costuri de milioane, sunt detectate și corectate pe ecran, în faza de proiectare.

Pentru clienți, asta se traduce în reducerea timpului de execuție cu până la 30%, eliminarea erorilor costisitoare și un control semnificativ mai bun asupra bugetului și al termenelor.

Ce este BSI Kitemark™ și de ce contează

Certificarea vine de la British Standards Institution (BSI), prima organizație de standardizare din lume, fondată în 1901 și activă în peste 195 de țări. De 125 de ani, BSI Kitemark™ este recunoscut ca simbol al calității excepționale, siguranței și încrederii.

„Certificarea BSI Kitemark pentru BIM obținută de grupul nostru de companii nu reprezintă o recunoaștere a modului în care gestionăm informația pe întreg ciclul de viață al proiectelor – de la proiectare la execuție, livrare și punere în funcțiune”, explică Maria Văsi, Director Operațional și Transformare la Leviatan Group.

În industria construcțiilor, certificarea BSI Kitemark™ are o semnificație comparabilă cu cea pe care o are steaua Michelin pentru restaurante: o validare independentă, recunoscută global, că procesele sunt la cel mai înalt nivel.

„Aș dori să mulțumesc companiilor Leviatan Design și Ubitech Construcții pentru implicarea activă a echipelor lor în procesul de audit, în cadrul căruia au demonstrat angajament pentru îmbunătățirea continuă a abordării lor privind modelarea informațională a clădirilor”, a menționat Gary Pattison, Certification Team Manager, BSI Group.

Leviatan Design și Ubitech Construcții, două dintre companiile grupului, au parcurs un proces de audit de aproximativ 6 luni, la capătul căruia au obținut tripla certificare BSI Kitemark™ pentru proiectare, execuție și managementul securității informațiilor. Astfel, grupul românesc s-a aliniat standardelor de calitate urmate de companii precum Skanska (Suedia), Balfour Beatty (Marea Britanie) sau BAM (Olanda) – nume de referință în industria globală a construcțiilor.

Abordare centrată pe tehnologie, proiecte de anvergură livrate înainte de termen

Utilizarea metotodologiei BIM le-a permis specialiștilor grupului să realizeze proiecte complexe la un nivel ridicat de calitate, înainte de termen. Cel mai elocvent exemplu: extinderea Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii – o infrastructură NATO compatibilă cu avioanele F-16 și F-35 și unul dintre cele mai mari proiecte publice din România – a fost finalizată cu 25% înainte de termen. BIM a fost factorul decisiv.

Portofoliul grupului include și alte proiecte de anvergură: dezvoltarea infrastructurii Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu, pilon strategic pe Flancul Estic al NATO; faza I a Spitalului Regional de Urgență Cluj, cea mai mare investiție în sănătate din Transilvania; sau consolidarea clădirilor cu risc seismic din București, unde specialiștii grupului au scanat 33 de clădiri cu o suprafață de 97.000 mp în doar 47 de zile. De-a lungul anilor, ei au finalizat nu mai puțin de 550 de proiecte.

Despre Leviatan Group

Leviatan Group, format din companiile Leviatan Design, Ubitech Construcții, eConfaire Immersive Design și Copraag Entrepreneur, oferă soluții integrate de proiectare și execuție, prin intermediul celor mai noi tehnologii. Cu o echipă de peste 280 de specialiști, Leviatan Group este un partener de încredere pentru dezvoltarea și livrarea de proiecte complexe la standarde internaționale.

Articol susținut de Leviatan Group