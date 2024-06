Cum a mutat vechea gardă PSD, Toni Greblă – Șerban Mihăilescu, sediul instituției care organizează în curând alegerile

Mai multe note interne din Autoritatea Electorală Permanentă, consultate și publicate marți de către siteul de investigație Snoop, arată cum președintele BEC Toni Greblă a decis închirierea unui nou sediu pentru Biroul Electoral Central, instituția care se ocupă de organizarea alegerilor. Vechi PSD-iști importanți, și Toni Greblă, au făcut o înțelegere.

Intervievat audio, Șerban Mihăilescu a spus „Eu nu-mi aduc aminte de nicio discuție cu domnul Greblă la Camera de Comerț”

În schimb, rugat și el să spună dacă a discutat cu fostul său coleg de partid, șeful AEP Toni Greblă a declarat, tot video: ”Sigur, și cu domnul Șerban Mihăilescu, și cu președintele Camerei, și cu secretarul general al Camerei, și cu directorul Romexpo”.

Apoi, Toni Greblă, liderul organizației care veghează la organizarea alegerilor, a spus că jurnalistul siteului de investigații Snoop e rău voitor și i-a cerut

”Altă întrebare”. Cum a arătat reacția lui, surprinsă video?

Toni Greblă este președintele Autorității Electorale Permanente din luna martie 2023. Sprijinul a venit de la Coaliția de guvernare PSD-PNL. Greblă conduce și Biroul Electoral Central, instituția care se ocupă, alături de AEP, de alegerile din 2024.

La cinci luni după instalare, Toni Greblă a propus Guvernului Ciolacu, printr-un memorandum, închirierea unui nou sediu pentru Biroul Electoral Central. A fost o acțiune pe cont propriu, potrivit mărturiilor din interiorul AEP, întărite de documentele din AEP, publicate de către site-ului de investigații Snoop.

„Ne-a spus că rezolvă tot”

„Toni Greblă a avut tot planul mutării sediului Biroului Electoral Central. De la început, ne-a spus că se ocupă de tot și că rezolvă tot. Discuțiile neoficiale au fost prima dată cu reprezentanții Camerei de Comerț. Este prieten cu Șerban Mihăilescu, îl cunoașteți, este fostul ministru, i se spunea Micky Șpagă, este consilierul președintelui Camerei de Comerț. Greblă merge des la Camera de Comerț, acolo sunt prietenii lui”, ne-au declarat mai mulți angajați din Autoritatea Electorală Permanentă, sub condiția anonimatului.

Șerban Mihăilescu, 80 de ani, este consilierul președintelui Camerei de Comerț și fost senator PSD, când a fost coleg de partid cu Toni Greblă. Camera de Comerț a României este acționar majoritar la Romexpo.

Conform informațiilor din BEC și documentelor oficiale interne aflate în posesia Snoop, a existat o opoziție a angajaților, dar și rețineri în cadrul Guvernului. „Dar prietenia dintre Greblă și Mihăilescu a fost mai puternică”, au explicat angajații BEC.

Reprezentanta Ministerului de Finanțe n-a semnat

Mai multe departamentele din AEP i-au scris, conform documentelor interne, lui Toni Greblă că sediul BEC din str. Eugeniu Carada, lângă BNR, folosit la alegerile din 2019 și 2020, poate fi folosit și în 2024. În plus, Direcția Financiar Contabilă din Autoritate a comunicat în scris președintelui Toni Greblă că nu își asumă procesul verbal semnat cu Romexpo.

În plus, reprezentanta Ministerului de Finanțe și directorul Departamentului Suport Electoral din Autoritatea Electorală Permanentă nu au semnat contractul.

Șerban Mihăilescu: „Eu nu-mi aduc aminte de nicio discuție cu domnul Greblă la Camera de Comerț”

„Eu am văzut în ziar că s-a făcut BEC-ul acolo, dar nu am nicio participare la această chestiune”, a susținut Șerban Mihăilescu, într-un interviu audio cu Snoop. „Ce implicare să am eu? Știu că sediul BEC e la Romexpo de un an de zile, dar nu a fost altă discuție. Eu sunt consilier la Camera de Comerț”, a continuat Mihăilescu, întrebat dacă a discutat cu Toni Greblă despre închirierea spațiului de la Romexpo.

În discuția cu Snoop, fostul lider social-democrat a negat permanent că a discutat vreodată despre acest subiect cu fostul său coleg de partid, Toni Greblă. „Eu nu-mi aduc aminte de nicio discuție cu domnul Greblă la Camera de Comerț”.

Toni Greblă recunoaște ceea ce Șerban Mihăilescu infirmă: ”Sigur că am discutat”

La o zi după discuția telefonică cu Șerban Mihăilescu, Snoop a discutat cu Toni Greblă, președintele AEP. Interviul video a avut loc marți, 21 mai 2024, chiar la sediul din Romexpo al Biroului Electoral Central.

”Cu domnul Șerban Mihăilescu ați discutat la Camera de Comerț despre această posibilitate de a închiria acest sediu de la Romexpo?”, a fost întrebat șeful AEP.

”Sigur, și cu domnul Șerban Mihăilescu, și cu președintele Camerei, și cu secretarul general al Camerei, și cu directorul Romexpo”, a răspuns Toni Greblă.

Apoi, președintele AEP a reproșat jurnalistului că „Dumneavoastră ați venit aici cu anume misiune. Eu vă arăt acum documentul din care șeful departamentului de la acea dată îmi spunea că sediul de la Autoritatea Electorală Permanentă de la Romexpo îndeplinește toate condițiile. Am numeroase referate făcute cu privire la faptul că în Carada nu este loc de parcare, nu este loc pentru a organiza conferință de presă ș.a.m.d. Dar dumneavoastră aveți o anume misiune și v-o exercitați și vă doresc succes. Ziceți altă întrebare”.

Puteți vedea înregistrările video, documentele și investigația integrală pe siteul de investigații Snoop.