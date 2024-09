Cum au ajuns o mamă și fiica ei să „antreneze” bacterii pentru a restaura frescele din biserici

În timp ce microbiologul spaniol Pilar Bosch căuta un subiect de cercetare pentru doctoratul său în 2008, ea a dat peste o lucrare care sugera că bacteriile, domeniul ei, ar putea fi folosite în restaurarea artei, domeniul de expertiză al mamei sale, relatează Reuters.

În același moment, mama ei – Pilar Roig – se lupta să restaureze picturile din secolul al XVIII-lea ale lui Antonio Palomino într-una dintre cele mai vechi biserici din cel de-al treilea oraș al Spaniei, Valencia.

Îi era deosebit de dificil să îndepărteze adezivul care fusese folosit pentru a trage frescele de pe pereții bisericii Santos Juanes în timpul lucrărilor de restaurare din anii 1960.

„Mama mea avea de rezolvat o problemă foarte dificilă, iar eu am găsit o cercetare despre bacteriile folosite la curăţarea frescelor din Italia”, a declarat Pilar Bosch, în vârstă de 42 de ani, scrie Agerpres.

Ea şi-a obţinut doctoratul cu acel proiect. După mai bine de un deceniu, fiica şi mama şi-au unit forţele în cadrul unui proiect în valoare de 4 milioane de euro, finanţat de fundaţii locale, pentru a utiliza unele dintre acele tehnici pentru a restaura operele de artă din Valencia.

Specialista în microbiologie antrenează bacteriile hrănindu-le cu eşantioane de clei, care a fost fabricat din colagen animal. Bacteriile produc apoi în mod natural enzime pentru a degrada adezivul.

