Cum crește Guvernul salariile și dublează numărul de angajați de la Agenția pentru resurse minerale

Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de vineri un proiect de Ordonanță de Urgență privind transformarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în autoritate de reglementare. Mizele sunt salarii mult mai mari și personal mai numeros.

Situația actuală. Angajații agenției sunt bugetari finanțați complet de la bugetul statului. Sunt plătiți ca orice bugetar, salarizarea fiind la nivelul maxim al drepturilor prevăzut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Adică, cel mai mare salariu îl are președintele, cu rang de secretar de stat. Potrivit unei liste de salarii publicate pe site-ul agenției, președintele are un salariu de bază de 15.392 lei brut / lună (9.000 lei net), un director are 13.082 lei brut, iar un consilier cu 8.604 lei brut. Vezi lista integrală. Aceeaști listă mai arată că există 125 de posturi.

Cum vor putea ajunge angajații de la noua structură la salarii de mii de euro

Noua structură se va numi Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon. Se va organiza și va funcționa după principiile unei autorități de reglementare finanțată integral din venituri proprii, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, potrivit proiectului de act normativ.

Salarizarea urmează a se realiza la un nivel similar celorlalte autoritați de reglementare.

Pentru comparație, o astfel de instituție este Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), diferența fiind că aceasta este în subordinea Parlamentului, nu a Guvernului.

La ANRE, salariile sunt foarte mari. Potrivit declarațiilor de avere disponibile, un președinte poate avea venituri de peste 12.000 euro / lună, adică de 6 ori mai mari decât cele ale unui președinte de agenție.

În plus, sunt prevăzute pentru noua structură guvernamentală 300 de posturi, exclusiv demnitarii, ceea ce înseamnă mai mult decât dublu față de cele de acum.

Noua autoritate va fi condusă de un președinte, ajutat de un număr de doi vicepresedinti, numiti prin decizie a primului-ministru. Actele de reglementare din competenta autorității vor fi analizate și aprobate cu titlu consultativ de către un comitet de reglementare constituit din șapte membri.

Cum motivează Guvernul transformarea agenției pentru resurse minerale

Reorganizarea este Țimperativ necesară având în vedere subdimensionarea structurală a acesteia, determinată de diminuarea drastică a numarului de personal în raport cu volumul actual de atribuții ale acesteia, cat și din perspectiva preconizată în ceea ce priveste operatiunile petroliere offshore și stocarea geologică a dioxidului de carbonȚ, se arată în motivarea actului normativ.

Potrivit acestuia, există o tendință de de scădere a numărului de personal.

„Această scădere a numărului de personal din cadrul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale este determinată, pe fondul încetării raporturilor de serviciu din motive prevăzute de lege, de imposibilitatea atragerii de nou personal de specialitate cu experiență adecvată domeniului minier, petrolier și stocării geologice a dioxidului de carbon”, mai motivează Guvernul.

Acesta susține că scăderea de personal are loc pe o creștere „semnificativă a volumului de operațiuni petroliere a căror reglementare, supraveghere și control nu se mai pot realiza eficient în condițiile actuale de personal de specialitate”. De asemenea, „trebuie analizată și prin prisma evoluției preconizate a domeniului petrolier offshore, unde se prefigurează dezvoltarea și intrarea în producție a actualelor zăcăminte aflate în diferite stadii de cercetare geologică și a domeniului stocării geologice a dioxidului de carbon”.

Cum va funcționa noua autoritate

Atribuțiile noii autorități

dezvoltarea și sistematizarea Fondului Geologic Național și Fondului Național de Resurse și Rezerve;

exploatarea și dezvoltarea rațională a resurselor minerale și a rezervelor de petrol, în concordanță cu strategiile din domeniu și reducerea impactului asupra mediului înconjurător;

identificarea de noi utilizări ale sistemelor publice naționale de transport al petrolului și punerea în valoare a golurilor miniere;

promovarea unei piețe interne europene de valorificare a resurselor minerale, petrolului și gazelor naturale sigură, competitivă și durabilă din punct de vedere al mediului și al unei deschideri efective a acesteia în beneficiul tuturor clienților și furnizorilor din Uniunea Europeană, precum și garantarea condițiilor adecvate pentru exploatarea durabilă, având în

vedere obiectivele pe termen lung, în concordanță cu prevederile directivelor Uniunii Europene în materie;

vedere obiectivele pe termen lung, în concordanță cu prevederile directivelor Uniunii Europene în materie; sporirea rezilienței prin reducerea dependențelor, creșterea gradului de pregătire și promovarea sustenabilității și circularității lanțului de aprovizionare cu materii prime critice;

aplicarea strategiilor de guvernare digitală privind îmbunătățirea accesului la datele disponibile.

Finanțarea va fi făcută integral din venituri proprii, din tarifele stabilite la nivelul autorității. Tarifele vor fi stabilite prin ordin al președintelui autorității.

Autoritatea va reglementa domeniile petrolului si transportului prin sistemele nationale de transport al petrolului (titei si gaze naturale), operatiunile petroliere aferente terminalelor petroliere, punerea în valoare a resurselor minerale si de materii prime critice, inclusiv identificarea si valorificarea golurilor miniere, identificarea si valorificarea siturilor de stocare geologică a dioxidului de carbon.