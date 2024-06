Cum să te pregătești de acum pentru o bătrânețe mai liniștită financiar

Azi ai acces la orice, bani să fie. Cheia stă în organizare și în mici trucuri de gestionare financiară care te pot ajuta să ai mai multă siguranță financiară și acum, la 30 de ani, dar și peste 30 de ani.

Poți călători oriunde, poți învăța oricât, dar indiferent ce faci cu banii tăi de azi, nu uita de cheltuielile care pot să apară pe neașteptate și pune în fiecare lună bani deoparte pentru liniștea ta financiară la bătrânețe.

Specialiștii în economie recomandă ca o parte din venitul unei familii să meargă spre un fond de urgență, care să însumeze în total echivalentul a până la 6 salarii, ca plasă de siguranță pentru situații neprevăzute, fericite (ca nunțile, vacanțele) sau nefericite (un accident, urgența unui set de analize, o mașină care s-a stricat).

Și mai ales nu uita de pensie. Pare departe, dar nu este și stă în mâinile tale să decizi cum vei trăi la bătrânețe. Pentru o sursă în plus de venit, poți investi cât mai devreme într-o pensie privată facultativă Pilon 3, pentru că exact asta este, o investiție pentru o pensie liniștită. Banii pe care îi strângi în contul tău de pensie Pilon 3 sunt doar ai tăi, urmând să completeze veniturile tale începând de la 60 de ani și, mai târziu, pensia de stat și cea din contul tău de pensie privată obligatorie Pilon 2.

La Pilonul 3, pentru fondurile de pensii facultative NN, poți începe să economisești de la numai 45 de lei pe lună până la maximum 15% din salariul tău lunar brut sau asimilat acestuia. Cu cât contribuția e mai mare, cu atât pensia ta va fi mai mare. În plus, nu plătești impozit pentru contribuție în limita maximă de 400 de euro pe an fiscal, echivalent în lei, iar același beneficiu îl are și angajatorul tău dacă plătește împreună cu tine sau integral contribuția ta la Pilonul 3.

Când ai o pensie privată facultativă, banii pe care îi economisești în timp sunt investiți responsabil de administratorul fondului la care ești participant. Vei primii banii la împlinirea vârstei de 60 de ani sau chiar mai devreme în caz de invaliditate iar, în situația nefericită a unui deces, banii revin moștenitorilor.

Pilonul 3 are mai multe garanții care îți protejează pensia. Potrivit legii, fondurile de pensii private facultative la care contribuie participanții nu pot fi declarate în stare de faliment, iar banii administratorului sunt complet separați de economiile din contul tău Pilon 3. Pe lângă garanțiile prevăzute prin lege, în cazul fondului NN Optim administrat de NN Asigurări de Viață există în plus și garanția că vei încasa, la deschiderea dreptului de pensie, cel puțin cât ai contribuit minus comisionul procentual de administrare suportat din activul fondului.

„O pensie privată facultativă, care completează pensia de stat și pensia privată obligatorie, devine tot mai necesară în contextul tendințelor demografice și îmbătrânirii populației, care indică o speranță de viață în creștere și o dependență tot mai mare a pensionarilor de generațiile active din piața muncii în viitor. Pilonul 3 este un instrument esențial pentru o bătrânețe mai liniștită financiar, oferind siguranță pe toată perioada economisirii și sprijin financiar real la bătrânețe”, spune Cătălin Vasile, Chief Sales Officer la NN Asigurări de Viață.

Așadar, pentru o pensie mai liniștită financiar, în ziua în care îți intră salariul în cont, plătește-te întâi pe tine. Transferă banii în contul pentru urgențe și plătește contribuția pentru pensia ta Pilon 3.

Uită-te la părinții tăi, ce își permit să facă la pensie? Mai merg în vacanțe? Mai ies la restaurant? Sau așteaptă de la lună la lună să le intre banii de pensie? Unul din doi români se așteaptă să trăiască până la 90 de ani, dar numai 26% spun că au luat măsuri pentru a-și asigura viitorul financiar, arată un studiu realizat de NN în România.

Tu ai instrumentele să-ți asiguri mai multe surse de venit la pensie și să trăiești altfel bătrânețea decât au avut părinții tăi. Cu cât economisești mai devreme și mai mult acum, când lucrezi și poți pune deoparte pentru viitorul tău financiar, cu atât vei avea mai mulți bani la pensie. Iar cu NN e simplu, sigur și de încredere.

​Bani Inteligenți- Rubrică susținută de NN Asigurări de Viață