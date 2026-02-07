Cutremur la vârful Toyota: Gigantul japonez își schimbă CEO-ul după un șoc financiar de 9 miliarde de dolari

Toyota, cel mai mare producător auto din Japonia, își schimbă neașteptat CEO-ul după doar trei ani de mandat, pe fondul unei prăbușiri de 43% a profitului trimestrial, potrivit presei japoneze, citată de News.ro.

Grupul a anunțat că actualul director financiar, Kenta Kon, va prelua funcția de președinte și director executiv din luna aprilie. Acesta îl va înlocui pe Koji Sato, care părăsește conducerea după un mandat de doar trei ani, o perioadă neobișnuit de scurtă pentru tradiția companiei.

Oficialii grupului au precizat că schimbarea nu este cauzată de o problemă de management, ci de nevoia de adaptare la noul context global.

Kenta Kon a fost ales ca expert în îmbunătățirea rezultatelor financiare, având totodată experiență practică în domenii precum conducerea automatizată. Acesta este considerat un apropiat al președintelui consiliului de administrație, Akio Toyoda, nepotul lui Kiichiro Toyoda, fondatorul Toyota Motor Corporation.

Deși părăsește prima poziție, Koji Sato va rămâne în cadrul grupului ca vicepreședinte, el descriind această remaniere drept o „modificare de viteză” strategică pentru viitorul gigantului auto, scrie Japan Today.

Fostul CEO al Toyota, Koji Sato (stânga), alături de succesorul său, Kenta Kon, cel care va prelua conducerea grupului din luna aprilie. Credit line: Kota Kawasaki / AP / Profimedia

Schimbarea de la vârful Toyota are loc într-un moment de instabilitate pentru întregul sector auto nipon. Toţi producătorii japonezi se confruntă cu presiunea costurilor la materiale și cu impactul tarifelor impuse de președintele american Donald Trump.

Pentru Toyota, care produce modelele Camry și Lexus, taxele vamale au redus profitul operațional cu 1,45 trilioane de yeni (9,2 miliarde de dolari) în cursul anului trecut. Această evoluție a influențat direct bilanțul grupului.

Astfel, profitul pentru trimestrul octombrie-decembrie 2025 a totalizat 1,25 trilioane de yeni (8 miliarde de dolari), în scădere de la 2,19 trilioane de yeni în aceeași perioadă a anului precedent.

Pe parcursul întregului an 2025, Toyota a raportat un profit de 3,03 trilioane de yeni (19 miliarde de dolari), în scădere cu 26% față de cele 4,1 trilioane de yeni din anul anterior. În schimb, vânzările grupului au crescut cu aproape 7%, atingând 38 de trilioane de yeni (242 miliarde de dolari).

Livrările globale de vehicule au urcat la 7,3 milioane de unități în primele nouă luni ale anului, susținute de performanțele de pe piețele din Japonia, America de Nord și Europa.

După anunțarea remanierii la nivel de conducere și a noilor prognoze financiare, acțiunile Toyota au crescut cu 2% la bursa din Tokyo. „Pentru ca Toyota să continue să avanseze în transformarea sa într-o companie de mobilitate, este necesar nu numai să consolidăm colaborarea în industrie, ci şi să extindem parteneriatele dincolo de industrie”, a declarat grupul într-un comunicat.