Danemarca are un răspuns fără echivoc pentru purtătoarea de cuvânt a lui Trump. „Exclus”

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, vorbește cu reprezentanții mass-media pe aleea din fața aripii vestice a Casei Albe din Washington, DC, SUA, pe 16 decembrie 2025. FOTO: Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

Este „exclus” ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda, a declarat joi șeful diplomației de la Copenhaga, Lars Lokke Rasmussen, ca răspuns la comentariile făcute de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, informează AFP.

„Acest lucru este exclus. Nu este ceea ce ne dorim în Danemarca, nici în Groenlanda și este contrar tuturor regulilor internaționale”, a subliniat Lars Lokke Rasmussen, la postul național de televiziune DR.

O astfel de preluare a Groenlandei „încalcă suveranitatea noastră”, a insistat ministrul danez de externe, citat de Agerpres.

Karoline Leavitt a afirmat, într-o conferință de presă, că desfășurarea unor trupe europene în Groenlanda, promisă Danemarcei de mai multe state europene membre ale NATO, „nu va influența obiectivul (președintelui american Donald Trump) de a prelua controlul” asupra insulei arctice, poziționată strategic și bogată în resurse naturale.

Vicepreședintele american JD Vance și șeful diplomației de la Washington, Marco Rubio, i-au primit miercuri la Casa Albă pe ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, și pe omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt.

La această întâlnire a fost convenită crearea unui grup de lucru despre care miniștrii Rasmussen și Motzfeldt au spus că va avea ca scop să abordeze „dezacordurile” cu Washingtonul.

Dar Casa Albă a prezentat o versiune diferită cu privire la acest scop, afirmând că în cadrul grupului de lucru „vor continua discuții tehnice privind cumpărarea Groenlandei” de către SUA.

