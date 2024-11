Daneza care a devenit noua Miss Universe e acuzată de rasism după ce a fredonat un cântec al lui Jay-Z

Daneza Victoria Kjær Theilvig, recent încoronată Miss Universe, a devenit ținta criticilor în mediul online după ce a publicat o înregistrare video virală în care fredonează cunoscuta melodia „Empire State of Mind” a rapperului american Jay-Z, relatează The Daily Beast.

Controversa a început după ce Theilvig a postat pe TikTok un scurt videoclip în care fredona melodia înregistrată de Jay-Z în 2009 alături de Alicia Keys. Deși daneza a filmat videoclipul cu ocazia unei vizite la Empire State Building din New York, emblematicul oraș american despre care e cântecul lui Jay-Z, numeroși utilizatori ai TikTok au criticat-o fiindcă a repetat un vers care include cuvântul „n****”, a cărui folosire de către persoanele albe este considerată tabu în SUA.

Recent controversy surrounding Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig stems from this video where she was seen lip-syncing to Jay-Z's song "Empire State of Mind" at the Empire State Building.



