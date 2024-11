„N-aș vrea să fiu în locul viitorului ministru de Finanțe” / Ce spune economistul-șef al unei bănci despre anul viitor și de ce îl îngrijorează intrarea în Schengen

România va începe anul viitor cu o mare povară fiscală, respectiv deficitul bugetar care se va duce spre 8%, iar moneda euro va depăși pragul de 5 lei, spune Valentin Tătaru, economist-șef la ING. Totodată, există riscul ca, odată cu intrarea României în spațiul Schengen, muncitorii asiatici să plece, declanșând o criză pe piața forței de muncă. „Cel mai mult ne temem de creșterea taxelor”, afirmă, la rândul său, Simona Cocoș, directorul general Zentiva România.

„Anul acesta a fost unul destul de slab, având în vedere potențialul României. Avem o creștere mediocră. Văd o economie foarte debalansată, cu evoluții destul de divergente, de mult nu am văzut evoluții atât de divergente”, a afirmat Tătaru, în cadrul conferinței „Planul de business al României 2025”, organizată de Center for Economy and Society Bucharest.

El a exemplificat prin situația din industrie, unde există sectoare cu scăderi mari și altele cu creșteri mari.

„Pachetul fiscal pregătit de Guvern va da tonul pentru restul anului. Până atunci, la 1 ianuarie va avea loc indexarea pensiilor.

Deficitul bugetar se va duce spre 8% și vom începe anul cu o povară fiscală. Cheia este pe cine va pica povara mai mare. Nu știu și nu cred că știe nimeni.

Problema principală pentru anul viitor va fi deficitul bugetar, această problemă are potențialul de a frâna economia. Nu aș vrea să fiu în locul viitorului ministru de Finanțe”, a mai spus economistul ING.

În opinia sa, moneda euro va depăși ștacheta de 5 lei.

„Vedem o creștere economică de 2,6% anul viitor, dar probabil suntem printre cei mai optimiști”.

Deoarece producția internă nu acoperă cererea de consum, importurile au crescut, iar în țară nu rămâne mai nimic din creșterea economică, mai spune el.

Intrarea României în spațiul Schengen ar putea lăsa România fără forță de muncă străină

„Sunt îngrijorat ce se va întâmpla cu forța de muncă străină, odată granițele deschise. Sunt oameni care nu au venit în România pentru că e țara lor de vis”, a mai spus Tătaru.

Întrebat de moderatorul conferinței dacă se așteaptă la plecarea spre vest a muncitorilor asiatici din România și la un gol pe piața forței de muncă din România, reprezentantul ING a răspuns: „Am o îngrijorare legată de asta. E un scenariu care nu e nerealist”.

Companiile au bani, dar amână programele de investiții din cauza incertitudinii fiscale

Mediul privat amână luarea unor decizii legate de investiții, din cauza incertitudinii din piață cu privire la pachetul fiscal, dar și la factorii externi, precum războiul din Ucraina.

„Măcar să știm ce taxe vor crește, ca oamenii să știe ce au de făcut”, a mai spus Valentin Tătaru.

La rândul său, Simona Cocoș, director general al Zentiva România & Moldova, prezentă la aceeași conferință, a arătat:

„Noi avem lichiditate pentru investiții, sunt de aceeași părere. Cel mai mult ne este teamă de creșterea taxelor, mai ales pentru că nu știm din ce parte o să vină

Noi, cei din industria farma, mai plătim și taxa clawback și ne este teamă de ceea ce se va întâmpla cu impozitul pe profit, cu taxele pe salarii. E greu să faci un proiect de investiții dacă nu ai foarte clar imaginea economică”.

„Clienții noștri amână achizițiile, vedem acest trend în ultimele luni, din cauza incertitudinii economice. Nu știu ce va fi anul viitor”, a susținut și Andrei Gagea, managing director Iveco România.