Decizie de urgență în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa: Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat

Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc de vineri apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă. Pentru genstionarea situaţiei, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie.

„Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a adoptat, în data de 2 decembrie 2025, Hotărârea nr. 33, prin care se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de apă potabilă, în vederea acordării ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor afectate din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, pentru asigurarea condiţiilor minime de trai ale populaţiei”, anunţă, miercuri dimineaţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, citat de News.ro.

Hotărârea a fost emisă ”în contextul situaţiei generate de scăderea nivelului apei din acumularea Paltinu cauzată de lucrările hidrotehnice programate la baraj, coroborată cu creşterea turbidităţii şi a volumului de aluviuni determinate de fenomenele hidrologice asociate Codului Portocaliu, elemente ce au afectat calitatea apei brute şi au impus întreruperea alimentării cu apă potabilă în 12 localităţi din judeţul Prahova şi o localitate din judeţul Dâmboviţa, afectând condiţiile de trai ale populaţiei”.

Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, iar distribuirea către populaţie va fi efectuată de autorităţile publice locale, cu sprijinul structurilor pentru situaţii de urgenţă din cele două judeţe.

„Măsurile adoptate urmăresc asigurarea continuităţii sprijinului pentru populaţia afectată şi gestionarea eficientă a situaţiei create până la restabilirea, în condiţii de siguranţă, a alimentării cu apă potabilă. Vă reamintim că, începând cu data de 30 noiembrie 2025, în urma Hotărârii nr. 32 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), a început distribuirea primelor cantităţi de apă potabilă către localităţile afectate, iar inspectoratele pentru situaţii de urgenţă au mobilizat autospeciale pentru sprijinirea unităţilor sanitare şi a comunităţilor care se confruntă cu lipsa apei”, a mai precizat IGSU.

Problema poate să mai dureze încă o săptămână

Furnizarea este oprită în localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova, situaţia având un impact direct asupra a zeci de mii de oameni.

Apele Române a acuzat administratorul sistemului local de apă, ESZ Prahova, că știa încă din octombrie că exista riscul ca oamenii să rămână fără apă potabilă în urma lucrărilor din zonă, dar nu a luat măsuri.

„ESZ Prahova a fost informat încă de la sfârșitul lunii octombrie în legătură cu riscul creșterii turbidității apei, atât în perioada de coborâre a nivelului în lac, cât și în perioada de realizare a lucrărilor de decolmatare”, au precizat, marți, reprezentanții ANAR.

Totodată, Apele Române a acuzat operatorul zonal, adică Exploatarea Sistemului Zonal Prahova, că nu a realizat o serie de lucrări care îi reveneau, conform unei convenții încheiate în 2017.

Printre obligații, susține instituția, se număra și realizarea unei acumulări-tampon de apă curată pentru stația de tratare a apei Voila din zonă, în situații de viituri, precum și întreținerea instalațiilor de captare.

Acum, lucrările la barajul Paltinu nu pot fi reluate, deoarece nivelul apei nu poate fi scăzut mai mult, mai transmite Apele Române.

Totodată, instituția spune că a realizat anumite lucrări pentru ca alimentarea cu apă potabilă a populației să nu dureze mai mult de o săptămână, însă „nerezolvarea și amânarea problemelor de la barajul Paltinu vor crea în continuare probleme de alimentare cu apă bruta pentru următoarele 6 luni”.