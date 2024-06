Dezastrul lui Biden, pus în context: El pierdea alegerile și înainte de dezbaterea prezidențială / Trump ar câștiga detașat dacă scrutinul ar fi duminică

Prestația foarte slabă a președintelui Joe Biden la dezbaterea cu Donald Trump a fost catalogată un dezastru pentru echipa de campanie a liderului democrat, care se confruntă cu sondaje de opinie defavorabile în toate statele americane în măsură să decidă soarta alegerilor.

Un sondaj realizat de NBC News, considerat printre cele mai de încredere în SUA, arăta în premieră în luna noiembrie a anului trecut că Trump l-a depășit pe Biden în intenția de vot a americanilor pentru alegerile prezidențiale. Sondajul realizat cu luni de zile înaintea încheierii alegerilor primare ale Partidului Democrat și Republican îl cota pe Trump cu 46% din intenția de vot, în timp ce Biden avea 44%.

Un alt sondaj realizat de agenția de presă Reuters și de firma de cercetare a pieței Ipsos la finalul lunii ianuarie arăta că Trump și-a mărit avansul la șase puncte procentuale. Tot un sondaj Reuters/Ipsos publicat pe 14 martie arăta că Biden a revenit ușor în frunte, cu un avans de 1%, pentru prima oară după aproape jumătate de an. Analiștii au pus atunci revirimentul lui Biden pe seama discursului puternic și convingător despre starea națiunii pe care acesta îl ținuse cu o săptămână înainte.

Echipa de campanie a lui Biden spera ca el să aibă o prestație asemănătoare și în timpul dezbaterii prezidențiale pentru a redresa o situație alarmantă: chiar dacă sondajele de opinie arată o cursă strânsă în intenția de vot la nivel național, ele arată că președintele democrat pierde în toate sau aproape toate statele cheie care vor decide alegerile prezidențiale.

Este vorba de așa-zisele „swing states”, care nu au o preferință clară pentru Partidul Democrat sau Republican, dar beneficiază de un număr important de electori în Colegiul Electoral american.

De ce este important Colegiul Electoral la alegerile prezidențiale din SUA

În mod formal, președintele Statelor Unite este ales de Colegiul Electoral, o instituție în cadrul căreia fiecărui stat îi este alocat un anumit număr de electori în funcție de populația statului. După încheierea numărării voturilor, Colegiul Electoral se întrunește pentru a vota noul președinte.

Iar electorii fiecărui stat în parte își exprimă toți votul pentru candidatul care a câștigat votul popular în statul lor, indiferent de diferența la care acesta a obținut victoria. Astfel, rezultatul votului din Colegiul Electoral poate arăta diferit decât cel al votului popular.

Un exemplu în acest sens a fost oferit tocmai de Trump la alegerile prezidențiale din 2016, când acesta a câștigat mandatul de președinte în fața candidatei democrate Hillary Clinton.

Trump a obținut atunci 304 voturi în colegiul electoral față de 227 ale lui Clinton. Însă candidata democrată a câștigat votul popular cu o diferență de aproape 3 milioane de voturi la nivel național. Un alt caz faimos și controversat în acest sens a avut loc în 2000, când candidatul democrat Al Gore a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui George W. Bush, deși câștigase votul popular la o diferență de jumătate de milion de voturi.

Însă în Colegiul Electoral candidatul republican a avut cu 5 electori în plus față de Gore după ce Curtea Supremă a decis să anuleze decizia justiției din Florida, care dispusese renumărarea voturilor din cauza unor suspiciuni de nereguli cu aparatele de numărare automată a voturilor. Florida are în total 25 de electori, astfel că decizia Curții Supreme de la Washington i-a înmânat practic victoria lui Bush într-o hotărâre care rămâne controversată până în ziua de azi.

La alegerile prezidențiale din 2020 Joe Biden a devenit președinte după ce a câștigat atât Colegiul Electoral, cât și votul popular. Însă în multele dintre așa-zisele „swing states” diferența sa față de Trump a fost de doar câteva mii sau zeci de mii de voturi.

Trump a folosit ulterior această marjă mică a victoriei lui Biden în statele cheie ca o parte centrală a campaniei sale de a acuza că alegerile au fost fraudate.

La algerile din 2020 Biden a câștigat în cele din urmă atât Colegiul Electoral, cât și votul popular (Jeffrey Isaac Greenberg 19+ / Alamy / Profimedia)

Joe Biden pierde în fața lui Trump în statele cheie

Statele cu cel mai mare număr de electori sunt California (54), Texas (40), Florida (30) și New York (28). În realitate însă aceste state sunt unele cu miză mică în timpul campaniei electorale întrucât ele sunt fie fiefuri ale Partidului Democrat (California și New York), fie ale republicanilor (Texas și Florida). În total Colegiul Electoral are 538 de membri cu drept de vot, aleși de statele lor.

Cele 7 state considerate cruciale pentru alegerile de anul acesta sunt: Arizona (11 electori), Nevada (6), Georgia (16), Carolina de Nord (16), Pennsylvania (19), Michigan (15) și Wisconsin (10).

Presa americană declară practic câștigătorul alegerilor prezidențiale când un număr suficient de voturi au fost numărate în diferitele state pentru ca unul dintre cei doi candidați să își asigure o majoritate de 270 de voturi în Colegiul Electoral.

HotNews.ro explica acest lucru încă din luna aprilie, când un sondaj realizat de agenția Bloomberg împreună cu Morning Consult arată că Joe Biden are un avans de 2% în fața lui Trump în Michigan. În rest, candidatul republican era în față în toate celelalte 6 state cheie, în unele situații cu un avans confortabil, potrivit acestui sondaj.

Sondajul realizat de Bloomberg arată că Trump avea la momentul respectiv +10% în fața lui Biden în Carolina de Nord, +8% în Nevada, +7% în Arizona, +6% în Georgia, +4% în Wisconsin și +1% în Pennsylvania.

Chiar dacă procentele din alte sondaje diferă, unele fiind comandate de think tank-uri sau organizații apropiate de cele două partide mari din SUA, consensul analiștilor politici era înaintea dezbaterii de joi că Joe Biden intră cu un handicap major în aceste „swing states”.

Situația este edificatoare pe RealClear Polling, un site care agreghează diferitele sondaje de opinie realizate pentru alegerile americane și calculează o medie. Deși mai puțin cunoscut în afara SUA, RealClear Polling este pe larg citat de site-uri și televiziuni precum CNN, Politico, Axios, The Hill șamd., media realizată de acesta fiind considerată unul dintre cei mai de încredere indicatori privind intenția de vot din Statele Unite.

Astfel, potrivit ultimelor date publicate de RCP, Trump avea înaintea dezbaterii prezidențiale un avans de +5,6% în fața lui Biden în Arizona, +2,8% în Nevada, +0,5% în Michigan, +2,8% în Pennsylvania, +6,7% în Carolina de Nord și +4% în Georgia. Cei doi candidați erau la egalitate în Wisconsin, potrivit mediei realizate de RCP.

Mai mult, media RCP arată că Donald Trump este în fața lui Biden și la nivel național, nu doar în statele cheie. Astfel, dacă alegerile prezidențiale ar avea loc duminică, Donald Trump s-ar putea baza pe voturile a 46,6% din americanii ce intenționează să se prezinte la urne, în timp ce Biden ar obține 45,1%, o diferență de 1,5% între cei doi. În Colegiul Electoral însă diferența ar fi foarte mare.

Dezbaterea prezidențială, un „dezastru” pentru Joe Biden

„Dezastru” a fost cuvântul de ordine în tabăra democrată și în presa americană cu privire la prestația lui Joe Biden în timpul dezbaterii electorale.

„Biden a fost aproape dureros de privit”, a declarat pentru HotNews.ro Alin Fumurescu, profesor român de filosofie politică de la University of Houston, într-un interviu „la cald” după încheierea dezbaterii. El s-a referit în special la prima parte a dezbaterii, în care Biden a avut un moment în care a devenit incoerent, pe lângă mai multe momente de confuzie vizibilă.

CNN a prezentat primul sondaj făcut după dezbatere, acesta arătând că Trump a câștigat-o la mare distanță. Televiziunea americană a precizat că rezultatele vin de la un panel în care „republicanii pot fi un pic mai mulți” și că marja de eroare este mare, de 5%.

Chiar și așa, rezultatele sunt dezastruoase pentru președintele în exercițiu. Scorul la întrebarea legată de cine a câștigat dezbaterea a fost de 67% Trump – 33% Joe Biden.

Într-o intervenție avută la CNN după dezbatere vicepreședinta Kamala Harris a încercat să apere prestația lui Joe Biden, însă a fost imediat contrată de prezentatorul TV Anderson Cooper. „Ba a fost înspăimântător pentru cei din fața televizoarelor”, a contrazis-o Cooper.

Prestația lui Biden este considerată atât de proastă încât în tabăra democrată și în presa americană au reapărut speculațiile privind eventuali înlocuitori ai săi pentru alegerile din noiembrie, un lucru încă posibil conform legislației electorale din SUA.

„Cred că ne-am descurcat bine”, a comentat în schimb Joe Biden într-o primă reacție după dezbatere.



