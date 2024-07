Discovery și Huawei lansează serialul documentar Being Digi-Sapiens, care explorează relația schimbătoare dintre oameni și tehnologie

Călătorind prin Europa, serialul dezvăluie beneficiile personale, sociale și de mediu ale digitalizării

Primul episod din serialul documentar în trei părți Being Digi-Sapiens a fost lansat astăzi de Warner Bros. Discovery. Acesta o are în centrul atenției pe inventatoarea, roboticiană și YouTuber-ul suedez Simone Giertz, în timp ce călătorește prin Europa pentru a vedea cum tehnologia transformă viața de zi cu zi. Serialul a fost realizat cu sprijinul Huawei și prezintă o gamă largă de inovații digitale, ajungând mult dincolo de propriile produse ale companiei.

Primul episod, numit Connecting with Ourselves (Conectându-ne cu noi înșine) explorează impactul tehnologiei digitale asupra caselor, sănătății și spitalelor. După ce a început cercetarea într-o casă conectată la fibră optică din Bonn, care pretinde că are una dintre ,,cele mai rapide conexiuni la internet din Germania”, Simone se îndreaptă spre un laborator ultramodern de sport și sănătate pentru a vedea, la fața locului, cum sportivii profesioniști și amatorii beneficiază de colectarea celor mai recente date. În cele din urmă, Simone vizitează Spitalul Santa Creu I Sant Pau din Barcelona pentru a primi un curs intensiv despre modul în care sunt folosite cele mai noi tehnologii pentru a ajuta pacienții, într-un mod mai eficient.

Vikram Channa, vicepreședinte și director de conținut și produse al Warner Bros. Discovery Greater China și South East Asia, a declarat: ,,Ideea de a deveni Digi-Sapiens reprezintă următorul pas în evoluția noastră, în care tehnologia digitală ne îmbunătățește abilitățile naturale și ne extinde posibilitățile de realizare a lucrurilor. Documentarul își propune să inspire telespectatorii să vadă potențialul de a adopta tehnologia în mod chibzuit și creativ. Este vorba despre evidențierea modului în care tehnologia ne poate îmbunătăți viața, poate rezolva probleme din lumea reală și poate deschide noi oportunități.”

În următoarele două episoade, Simone va străbate mai multe țări europene pentru a descoperi modul în care tehnologia ajută oamenii să se conecteze cu comunitățile și mediul.

Interpretarea datelor corpului este ca și cum ai avea o discuție sinceră cu tine însuți

Casa inteligentă din Bonn, Germania

Casa demonstrativă Fiber-to-The-Room (FTTR) a Huawei din Bonn permite vizitatorilor să experimenteze cum este viața într-o lume în care rețelele răspund cu viteza luminii în orice moment, indiferent de cantitatea de date transmise sau de locul în care indivizii se află într-o clădire. Simone profită de ocazie pentru a configura o serie de apeluri video cu ea însăși.

Testarea limitelor tehnologiei la expoziția de la Bonn

Tehnologie portabilă pentru sănătate și fitness, în Helsinki, Finlanda

Sportivii de elită se bazează foarte mult pe tehnologie pentru a-și măsura cu precizie și a-și optimiza performanțele. Rezultatele sunt pași și rezistență mai bune pentru alergători, înot mai eficient și o greutate mai echilibrată pe ambele picioare în timpul schiatului. Dar nu numai sportivii de top pot beneficia de acest lucru. În laboratorul Huawei de ultimă generație din Helsinki, Simone descoperă că vârsta ei biologică, conform datelor, este mai mică decât vârsta ei în ani calendaristici. De asemenea, ea încearcă să alerge la viteză maximă pe o bandă de alergare pentru a afla capacitatea maximă a plămânilor săi.

Laboratorul de sport și sănătate al Huawei utilizează analiza inovatoare a datelor pentru a îmbunătăți performanța sportivă

Spitalul Sant Pau din Barcelona, Spania

Spitalul Sant Pau poate fi vechi, dar cu siguranță nu este învechit. Cele mai recente tehnologii implementate de spital ajută la îmbunătățirea tratamentului pentru pacienți. În timp ce Simone vizitează Dimension Lab din Sant Pau pentru a descoperi aplicațiile VR în medicină, un medic îi înmânează o replică exactă a unei inimi umane, realizată la o imprimantă 3D.

Din 2020, Huawei a fost principalul partener strategic al Sant Pau în materie de sisteme de stocare de ultimă generație. Huawei a oferit spitalului din Sant Pau o soluție de stocare all-flash care oferă personalului medical acces aproape instantaneu la datele pacienților atunci când este necesar. Soluția dispune de cele mai recente tehnologii de backup, recuperare și anti-ransomware, asigurând cele mai înalte niveluri de protecție a datelor pacienților.

Simone descoperă cât de mare este o inimă umană

Simone Giertz, gazda seriei

Simone Giertz este o inventatoare suedeză devenită YouTuber, cunoscută pentru crearea de roboți neobișnuiți și, mai recent, pentru lansarea propriei sale afaceri de design de produse, Yetch. Prin faima sa timpurie pe YouTube, umorul excentric, experimentele neînfricate și spiritul innovator, Simone distrează și informează milioane de oameni. În Being Digi-Sapiens, aceasta explorează marile schimbări pe care le aduce tehnologia, pe măsură ce ne apropiem de pragul unei noi ere digitale.

Simone Giertz, gazda seriei de documentare „Being Digi-Sapiens”

Being Digi-Sapiens și Huawei

Prin această serie video, Huawei își propune să demonstreze valoarea pe care tehnologia o aduce vieții și cetățenilor europeni. Prin colaborarea cu Discovery, compania dorește să îndemne la un stil de viață mai inteligent, mai sănătos și mai durabil. Digitalizarea și inteligența (a face lucrurile inteligente) sunt tendințe globale pivotale. Conectivitatea este fundamentul digitalizării și acest lucru plasează Huawei în centrul inovațiilor care transformă lumea în bine.

