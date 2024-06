DOCUMENT Guvernul vrea să majoreze cu 10% salariile unor bugetari, inclusiv din primăriile cu până la 20.000 de locuitori, chiar în lunile cu alegeri / Reacția angajaților de la Guvern

​După protestele din această lună, Guvernul vrea să acorde creșteri salariale de 10% raportate la nivelul lunii decembrie 2023, în două tranșe, respectiv pentru luna iunie și septembrie 2024 (când au loc alegeri) pentru mai mulți bugetari printre care cei din Cultură, Diplomație, aparatul de lucru al Guvernului sau din primăriile cu până la 20.000 de locuitori. Impactul bugetar este de peste 1,12 miliarde de lei.

Ministerul Muncii a pus marți seara în consultare publică un proiect de ordonanță de urgență care vizează creșteri salariale ale mai multor categorii de bugetari, invocând diferenţele salariale manifestate între funcţii din administraţia publică centrală şi unele structuri subordonate ale acestora din teritoriu.

Ce bugetari sunt vizați de creșterile salariale

Creșterile salariale vizează angajații din mai multe familii ocupaționale de funcții bugetare din legea 153/2017 privind salarizarea personalului bugetar, respectiv:

1. „Cultură”: angajații din instituții de spectacole sau concerte naționale (precum dirijori, artiști ori manageri), din biblioteci și muzee publice, presă, edituri, case de cultură și alte instituții publice de cultură

2. „Diplomație”: precum membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere

3. angajații cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

4. angajații din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului

5. „Administrație”: precum secretari generali, consilieri parlamentari, inspectori vamali, directori generali, manageri publici, inclusiv pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din unitățile administrativ-teritoriale de până la 20.000 de locuitori

6. Viceprimar oraș/municipiu (cu 20.001 până la 50.000 locuitori); viceprimar comună (cu 20.001 până la 50.000 de locuitori); viceprimar oraș (cu 10.001 până la 20.000 locuitori); viceprimar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori); viceprimar oraș (până la 10.000 locuitori); viceprimar comună (cu 5.001 până la 10.000 locuitori); viceprimar comună (cu 3.001 până la 5.000 locuitori); viceprimar comună până la 3.000 locuitori);

Nivelul salariului de bază se va majora cu 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, în două tranșe, respectiv cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 începând cu luna iunie 2024 și cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 începând cu luna septembrie 2024.

„Prezentul proiect de act normativ are în vedere acordarea unor creșteri salariale de 10 % raportate la nivelul lunii decembrie 2023, în două tranșe respectiv pentru luna iunie 2024 și luna septembrie 2024, pentru familiile ocupaționale de funcții bugetare din Anexa nr.III – Cultură, Anexa nr.IV – Diplomație, Anexa V, Capitolul VI – personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, Anexa nr.VII – personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului, Anexa VIII –Administrație, inclusiv pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din unitățile administrativ-teritoriale de până la 20.000 de locuitori, respectiv pozițiile 21-28 din lit.C ale anexei nr.IX.”, se arată în nota de fundamentare.

Totodată se prevede ca personalul agențiilor județene pentru protecția mediului și agenției pentru protecția mediului municipiul București să beneficieze de salarizare corespunzătoare funcțiilor publice de stat prevăzute la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

Se vor deconta și echipamentele de protecție pentru munca la calculator

Proiectul prevede și posibilitatea angajatorilor de a putea deconta lucrătorilor care folosesc în mod obişnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru, achiziția de dispozitive de corecţie speciale, în limita sumei de 500 lei/persoană.

Actul mai stipulează înființarea unei Comisii Centrale pentru Drepturi Salariale instituită prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale, ministrului finanțelor și ministrului justiției, pentru soluționarea unor aspecte de natură tehnică în vederea corectei aplicări a situațiilor semnalate și pentru dezlegarea unor chestiuni privind drepturile de natură salarială.

Impactul bugetar depășește 1,12 miliarde de lei. De unde vor veni banii în opinia Guvernului

Impactul bugetar pentru aceste creșteri salariale este estimat la peste 1,12 miliarde de lei.

„Acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare aferente va fi realizată din procesele de reorganizare instituțională, din creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a plății contribuțiilor la BASS și a impozitului pe venit, din creșterea gradului de colectare, precum și din reducerea unor cheltuieli cu bunurile și serviciile”, se mai arată în nota de fundamentare.

Cum explică Ciolacu decontarea ochelarilor pentru calculator

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marţi, că a fost pus în transparenţă un act normativ care prevede majorări salariale de 10%, în două tranşe, pentru categoriile cu venituri foarte mici, dar şi decontări de ochelari, în limita a 500 de lei.

„A fost pusă în transparenţă (ordonanţa, n.r.) (…) Este o cerinţă europeană cu decontările pentru ochelari până în suma de 500 lei; iar restul vorbim de majorări de 5% şi 5% categoriilor care nu au primit, celor care au venituri foarte mici”, a spus premierul, citat de Agerpres.

Marcel Ciolacu a menţionat că decontarea ochelarilor de vedere trebuie realizată pentru toate categoriile, nu doar pentru magistraţi.

„Nu putem face legi pentru o anumită categorie, doar că ne putem… ne putem judeca între noi şi ne putem da dreptate. Guvernul trebuie să acopere întreaga umbrelă. Guvernul îşi permite 500 lei să fie decontaţi. Normal, cu un consult oftalmologic, că dacă n-ai nevoie, nu îţi iei ochelari”, a precizat el.

Ciolacu a mai afirmat că Guvernul nu îşi permite majorări salariale mai mari pentru angajaţii din muzee sau bibliotecari.

„În acest moment, din ceea ce am stabilit împreună cu ministrul Finanţelor, Guvernul României atâta îşi permite. Ea (ordonanţa, n.r.) este pusă în transparenţă. Dar eu vă spun că Guvernul României – ceea ce mi-a transmis mie Ministerul de Finanţe – este că acest efort bugetar şi-l poate permite România în acest moment. Şi eu cred că de la începutul anului, această abordare a fost una corectă şi echilibrată”, a mai adăugat şeful Guvernului.

În ce priveşte reorganizarea ministerelor, premierul Ciolacu a declarat că „foarte multe” astfel de proiecte „sunt în transparenţă” şi că s-au coordonat cu Ministerul Justiţiei, astfel încât „să nu vină în avalanşă”.

„Sunt foarte multe în transparenţă. S-au coordonat cu doamna ministru al Justiţiei, astfel încât să nu vină toate avalanşă, şi atunci şi acea amânare a fost tot în acest temei, şi am avut discuţia cu doamna ministru al Justiţiei, fiindcă trebuie totuşi urmărite. Presupun că în perioada următoare, ca întotdeauna, ca la noi românii, o să se facă pe ultima sută (de metri n.r.)”, a mai spus premierul Marcel Ciolacu.

Angajații de la Guvern spun că vor continua greva japoneză: Suntem siderați!

Creșterile propuse nu îi mulțumesc însă pe angajații Aparatului de lucru al Guvernului, aflați în grevă japoneză de vinerea trecută.

„În calitate de președinte al Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului și reprezentant al tuturor angajaților care au semnat memoriu privind eliminarea inechității salariale, îmi exprim regretul privind imprudența Guvernului României de a accentua și mai mult inechitățile salariale. Suntem siderați, de-a dreptul.

Majorarea salarială de 10% se va aplica, de facto, la salariul de bază din decembrie 2023, nu la cel din ianuarie 2024, ceea ce înseamnă mai puțin de 10%.

10% la un salariu de bază de cca. 4500 lei net nu e sinonim cu 10% la un salariu de bază de 6000 lei net.

Mai mult, în 13 mai, procentul comunicat de cei doi miniștri nu a fost în niciun caz de 10% și nici în tranșe”, a declarat pentru HotNews.ro Noni Iordache, președintele Sindicatului angajaților din Guvern.

Acesta a spus că angajații de la Guvern vor continua greva japoneză.

Angajații aparatului de lucru al Guvernului au intrat vineri în grevă japoneză, deoarece premierul Ciolacu le-a refuzat creșterea cu 30% a salariului de bază pentru eliminarea inechității salariale față de alți angajați din administrația publică.