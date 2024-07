Doi titani ai cinematografiei franceze, reținuți de poliție după ce au fost acuzați de viol

Judith Godrèche o manifestație organizată pe 8 martie 2024, FOTO: Julien Mattia / Le Pictorium-Imago Stock and People / Profimedia

Doi dintre cei mai prolifici regizori din istoria cinematografiei franceze, Benoît Jacquot și Jacques Doillon, au fost reținuți luni de poliție într-o anchetă privind acuzațiile de viol formulate împotriva lor de actrița Judith Godrèche, relatează AFP și BBC.

Laure Heinich, avocata lui Godrèche, a confirmat în luna februarie că actriţa a depus o plângere la Brigada de protecţie a minorilor pentru viol asupra unei minore de 15 ani de către o persoană cu autoritate. Ea s-a adresat acestei autorități întrucât faptele ar fi avut loc cu decenii în urmă, când ea încă era minoră.

Actriţa şi Jacquot, cu 25 de ani mai în vârstă decât ea, şi-au început relaţia în primăvara anului 1986, când ea avea doar 14 ani şi făcea primii paşi în industria cinematografică. Au trăit împreună fără să-şi ascundă relaţia, cumpărând chiar un apartament în Paris, până când s-au despărţit în 1992.

Actriţa, al cărei rol de şcolăriţă în La désenchantée, de Benoît Jacquot, i-a adus o nominalizare la Premiile César pentru cea mai bună actriţă debutantă în 1991, a devenit una dintre cele mai promiţătoare vedete ale cinematografiei franceze, apărând în mai multe filme, printre care Ridicule, L’auberge espagnole şi Potiche.

Ulterior jucat și alături de DiCaprio în The Man in the Iron Mask, înainte să se retragă în Statele Unite.

La sfârşitul anului 2023, ea a revenit pe ecranele franceze în emisiunea Icon of French Cinema de pe postul Arte, vorbind despre relaţia sa cu Jacquot, pe care părinţii ei nu au încercat să o împiedice la vremea respectivă. Ea nu l-a dat niciodată în judecată pe regizor pentru aceste evenimente care par să se fi prescris. Pe Instagram, Godrèche l-a descris în mod repetat pe Jacquot ca fiind un „pervers”.

Cinematografia franceză, zguduită de propriul său moment #MeToo

Regizorul filmului Les Adieux à la reine (2012), urmaş al Nouvelle Vague şi cunoscut mai ales pentru succesele sale de box-office, şi-a construit opera în jurul actriţelor, de la vedete precum Isabelle Huppert la debutante ca Isild Le Besco şi Virginie Ledoyen. „Nu pot să filmez o actriţă decât dacă sunt îndrăgostit de ea”, a declarat el pentru Le Figaro în 2009.

Separat, actrița îl acuză pe regizorul Jacques Doillon, acum în vârstă de 80 de ani, că a violat-o pe platourile de filmare ale unuia dintre lungmetrajele în care a jucat, de asemenea când era minoră.

Cei doi regizori s-au prezentat luni dimineața la Directoratul Regional din Paris al Poliției Judiciare, relatează AFP. Legislația franceză permite ca ei să fie reținuți până la 48 de ore.

Marie Dose, avocata lui Doillon, a declarat în fața reporterilor că reținerea clientului ei nu poate fi justificată în temeiul niciunui criteriu juridic, având în vedere că faptele au avut loc cu 36 de ani în urmă.

Avocatul lui Jacquot a denunțat de asemenea măsura. Ambii regizori au respins acuzațiile aduse împotriva lor de Godrèche, acum în vârstă de 52 de ani.

Godrèche a depus plângeri împotriva celor doi după ce recent mai multe acuzaţii de viol și agresiune sexuală au zguduit din temelii cinematografia franceză din ultimele luni. Cele mai cunoscute dintre acestea sunt cele împotriva actorului Gerard Depardieu.



Procesul acestuia va începe în luna octombrie la Paris.