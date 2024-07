MedLife își consolidează poziția în Moldova și anunță semnarea unei noi tranzacții: Antares Clinic

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, anunță semnarea achiziției pachetului integral al grupului de clinici Antares Clinic, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale private din Moldova.

Integrarea clinicilor Antares în Grupul MedLife va oferi pacienților din nord-estul țării acces la medici buni și la soluții complete de diagnostic, atât în regim fee for service, cât și în regim de abonamente medicale.

Odată cu această nouă achiziție, MedLife va ajunge la 18 clinici și laboratoare, fiind cea mai mare rețea de diagnostic la nivelul Moldovei. Dincolo de consolidarea regională, MedLife își reconfirmă poziția de lider de piață, având cea mai mare infrastructură medicală la nivel național.

Antares Clinic activează pe piața de servicii medicale private din 2006 și oferă pacienților o gamă largă de investigații, de la consultații multidisciplinare pentru peste 25 de specialități medicale și servicii de laborator, la investigații imagistice complexe. Grupul are în componență 3 unități de mari dimensiuni în regim ambulatoriu situate în orașele Piatra Neamț, Botoșani și Onești, toate dotate cu echipamente performante în zona de imagistică, precum și 2 laboratoare situate în Piatra Neamț și Botoșani.

Potrivit reprezentanților companiei, în 2023 unitatea a înregistrat o cifră de afaceri de 18,3 milioane de lei.

“Prin această achiziție ne consolidăm poziția în Moldova, fiind o zonă de interes strategic pentru noi. Am început să contribuim la dezvoltarea acestei piețe încă din 2014 odată cu inaugurarea unei clinici de mari dimensiuni în municipiul Iași. Ne-am completat ulterior serviciile de ambulator cu cele de laborator și spitalizare de zi, oferind abonaților dar și pacienților fee for service servicii medicale integrate. Odată cu această tranzacție, vom extinde facilitățile de diagnostic pentru pacienții din nord-estul țării și nu numai. Avem cea mai mare rețea de unități medicale proprii la nivel național fiind prezenți deja în toate orașele cu peste 150.000 locuitori. Suntem mândri să reconfirmăm pe această cale investitoriilor și acționarilor noștri că am respectat promisiunea de a deveni un sistem medical privat alternativ de diagnostic și tratament cu o infrastructură medicală națională. Vom continua să ne consolidăm poziția și sperăm să mai anunțăm și alte achiziții până la sfârșitul anului”, a declarat Mihai Marcu Președinte și CEO MedLife Grup.

“Activăm pe această piață de aproape 2 decenii și am încercat permanent să îmbunătățim gama de investigații, oferind pacienților servicii de calitate. Pentru noi, parteneriatul cu MedLife reprezintă o etapă importantă în evoluția companiei. Ne bucurăm să ne alăturăm grupului lider de piață, aliniindu-ne astfel la standarde înalte de calitate și beneficiind de experiența și cunoștințele atât medicale, cât și de management ale acestuia.

De altfel, în pofida semnării pentru preluarea integrală a companiei, managementul se păstrează. Sunt onorat să rămân în continuare alături de echipă și să contribui la dezvoltarea pe mai departe a acestui business în cadrul grupul MedLife. Avem planuri mari în ceea e privește extinderea în orașele din proximitate”, a declarat dr. Dorel Cosma, medic primar radiologie imagistică medicală, fondator Antares Clinic.

În prezent, MedLife este operatorul cu cel mai mare portofoliu de achiziții pe piața medicală din România având, totodată, și cel mai mare know-how în ceea ce privește integrarea unui business antreprenorial dezvoltat de medici români, precum și scalarea acestuia la nivel regional sau chiar național. Compania a anunțat în martie a.c. suplimentarea cu 50 milioane de euro a creditului sindicalizat, până la valoarea de 268,3 milioane euro, noile fonduri urmând să fie utilizate cu precădere pentru achiziții.

Grupul MedLife a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri pro-formă de 453 milioane euro în creștere cu 25% față de 2022.

