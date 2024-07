Dorin a luat 3.000 de lei împrumut la un cunoscut IFN și a ajuns să dea înapoi o avere. „Am vrut să plătesc, dar au urcat dobânzile exagerat”. Ce sumă datorează acum

Site-ul de investigații Snoop.ro a vorbit recent cu peste 20 de persoane care s-au împrumutat la Hora Credit pentru a afla experiența cu acest IFN, în cadrul unui material mai larg despre modul în care o parte dintre români ajung să plătească sume uriașe la unele dintre aceste instituții financiare nonbancare.

Doar doi foști clienți au fost de acord să răspundă la întrebări. Unul dintre ei este Dorin, din Brașov, care a făcut contestație la o executare silită.

„Este înșelătorie cu acte, am luat 3.000 de lei, nu am avut o lună-două să plătesc rata. Am vrut să plătesc, dar au urcat dobânzile exagerat, în așa fel încât într-un an să fie 13.000 lei creditul. După care un executor judecătoresc mi-a luat dosarul și am de plătit (acum, n.r.) suma de 23.000”. A găsit un avocat pentru contestația la executare. Dar cererea a fost anulată în instanță, potrivit informațiilor de pe Portal Just, din cauză că n-a fost achitată taxa judiciară de timbru, adică „plata serviciilor prestate de instanţele judecătorești”.

„Părerea mea este una singură: mai bine nu iei bani de la nimeni și te descurci cum poți”, crede Dorin.

Mihai, din județul Cluj, ne-a trimis un video cu toate apelurile de la Hora Credit, zile la rând, de la același număr de pe site-ul IFN-ului. „Când te prind în plasă, nu te mai lasă. Te sună zilnic. Îți pun dobândă de 200%. Dezastru. Nu mai vreau să aud de ei deloc”, ne-a spus el.

