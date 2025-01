Două recorduri pe piața auto românească în 2024. Topul mărcilor cumpărate de români / Ce mașini second-hand din import vor fi mai greu de găsit în 2025

Piața auto a crescut pe toată linia în 2024, iar tranzacțiile cu mașini second-hand pe plan intern au atins un nou record. Electricele au avut un an slab și au început să apară pe piață și chinezii, însă în volume mici. Per total, în ultimii trei ani au fost aduse în țară aproximativ un milion de mașini second-hand din import. Ce s-ar putea întâmpla în 2025?

Românii au cumpărat anul trecut peste 150.000 de mașini noi

Piața mașinilor noi a crescut anul trecut cu 5%, de la 144.000 de unități, la peste 151.000 de mașini înmatriculate. Este al patrulea an consecutiv de creștere și cel mai bun rezultat din 2019 încoace.

Dacia a avut aproximativ 30% din piața mașinilor noi, urmată, la mare depărtare, de Toyota, Hyundai și Skoda. Dacia domină piața, având înmatriculări mai mari decât mărcile de pe locurile 2-5 la un loc.

Cele mai populare cinci modele din piață au fost Logan, Duster, Sandero și Jogger de la Dacia și modelul cehesc Skoda Octavia, arată datele APIA. Segmentul SUV a ajuns în România la o cotă record de aproape 49% anul trecut, mai arată datele APIA pentru piața mașinilor noi. S-au vândut peste 70.000 de SUV-uri, iar cel mai căutat model a fost Dacia Duster, cu peste 13.000 de unități.

Anul trecut, au scăzut cu mai bine de 30% vânzările de mașini full-electrice, după ce subvenția din Rabla Plus s-a înjumătățit. Au scăzut mult peste medie înmatriculările de mașini full-electrice Dacia și Volkswagen și ceva mai puțin acelea ale Tesla. La hibride plug-in, mărcile cel mai căutate sunt Mercedes-Benz, BMW și Ford, arată datele publicate de APIA în decembrie 2024.

Masini, Foto: Shutterstock

Anul trecut a fost special și fiindcă au intrat în țară peste 1.000 de mașini noi de la mărci chineze, dar cota acestora este încă neglijabilă.

Cel mai bun an din istoria pieței mașinilor noi a fost 2007, cu mai bine de 312.000 unități, iar cel mai slab a fost 2013, cu mai puțin de 58.000, conform datelor DGCPI analizate de HotNews.ro. Cel mai bun an a avut cifre de peste cinci ori mai mari decât anul cel mai slab.

Masini in trafic (foto Teodororoianu, Dreamstime.com)

În 2024 a fost foarte mare diferența între cea mai slabă lună – septembrie, cu sub 9.000 de mașini noi, și iunie, cu peste 21.000.

An solid pentru mașinile second-hand din import

Pe plus a fost și piața mașinilor second-hand din import, cu un total de 344.000, față de 304.000 în 2023. Au fost și aici variații lunare de câteva zeci de procente, de la sub 25.000 de mașini în luna mai, la aproape 35.000 în octombrie. Luna a zecea a fost cea mai bună din ultimii trei ani pentru piața second-hand din import, conform datelor analizate de HotNews.ro din rapoartele publicate de DGCPI (Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări).

Per total, în ultimii trei ani au fost aduse în țară aproximativ un milion de mașini SH din import.

Cel mai bun an pentru această piață a fost 2017, cu un total de 518.000 unități, iar cel mai slab an a fost 2011, cu sub 95.000 de mașini SH.

Dacia Duster 3, Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Românii au vândut foarte multe mașini SH anul trecut în țară, fiind depășit pentru prima oară pragul anual de 700.000 de mașini SH care și-au schimbat proprietarul.

Conform datelor DGCPI, reînmatriculările au ajuns la 710.000, față de 663.000 în 2023. Per total, în ultimii patru ani au fost făcute peste 2,5 milioane de tranzacții cu mașini second-hand pe plan intern.

Cea mai bună lună a fost octombrie, cu peste 68.000 de reînmatriculări, iar la polul opus, iunie a fost singura lună cu sub 50.000 de mașini.

Masini second-hand (foto Stocksolutions, Dreamstime.com)

Aceste reînmatriculări au crescut enorm în ultimul deceniu: în 2015 erau la sub 230.000, în 2018, după scoaterea timbrului de mediu, au trecut de jumătate de milion, iar în 2019 era depășit pragul anual de 600.000 care a devenit constant.

Parcul auto din România se apropie de 9 milioane de autoturisme.

Ce poate aduce 2025

Anul 2025 se anunță unul agitat din punct de vedere politic și economic, iar după un 2024 în care toate cele trei segmente ale pieței au fost pe plus, este greu de crezut că situația cu creșterea „pe toată linia” se va repeta și în 2025. Anul acesta se vor lansa două modele care sunt produse în România: Dacia Bigster și Ford Puma Gen-E.

Este foarte greu de spus ce se va întâmpla cu piața în anul care a început, fiindcă totul depinde de evoluțiile din plan politic și fiscal. Vor crește multe taxe? Vor crește dobânzile? Subvenția din Rabla Plus va fi mărită de la 5.100 euro, la peste 7.000 euro, așa cum au cerut multe voci din piață?

Masini marca MG (foto Vlad Barza)

Sunt mici șanse ca piața mașinilor full-electrice să crească, însă vor fi lansate mai multe modele full-electrice, inclusiv unele de sub 30.000 de euro, iar asta va conta mult, fiindcă cele mai multe electrice sunt în prezent scumpe, raportat la puterea de cumpărare a românilor.

Vor ajunge în țară mai multe mașini ale unor mărci chinezești, însă nu ar trebui să ne așteptăm la un avans de zeci de procente, fiindcă mașinile „made in China” vor fi „penalizate” de taxele mari impuse de UE în toamna lui 2024.

Ford Puma Gen-E partea din spate (sursa Ford)

La mașini second-hand din import vor fi mai greu de găsit modele diesel de 3-4 ani vechime în Europa de Vest, fiindcă producția de mașini pe motorină a tot scăzut în ultimii ani. Românilor le plac aceste mașini diesel produse în 2020-21, însă ele sunt tot mai rare. Fiind mai puține mașini bune la dispoziție, prețurile vor continua să crească.