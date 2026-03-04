Două zboruri din Dubai spre Bucureşti, programate în această seară. Anunţul MAE pentru românii blocaţi în UAE

Ministerul Afacerilor Externe anunță că două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru miercuri seară, 4 martie, şi, respectiv, pentru miercuri noaptea, din Dubai spre Bucureşti.

„Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor. Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugaţi să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucţiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condiţiile de securitate şi confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat”, a transmis MAE, pe pagina de Facebook a instituției.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a anunţat marţi că peste 3.000 de cetăţeni români aflaţi în ţări din zona Golfului au solicitat în mod concret ajutor pentru repatriere. Două curse Tarom au adus deja acasă peste 300 cetățeni evacuați din Israel.