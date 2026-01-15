După al doilea bombardament al rușilor cu racheta hipersonică Oreșnik, Macron transmite un avertisment sumbru: „Suntem în raza lor de acțiune”

Cele mai recente atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află „în raza de acțiune a rachetelor rusești”, a avertizat joi președintele francez Emmanuel Macron, apreciind în același timp că, în ceea ce privește sprijinul pentru Kiev, țările din „Coaliția de Voință” au reușit să înlocuiască SUA, informează agenția spaniolă de presă EFE.

Într-un discurs adresat forțelor armate, Macron a afirmat că lansarea celei de a doua rachete Oreșnik în Ucraina, săptămâna trecută, evidențiază amenințarea crescândă din partea Rusiei, în fața căreia armata franceză trebuie să fie pregătită, potrivit lui.

„Pentru cei care credeau că amenințarea rusă nu ne afectează, mesajul este foarte clar: suntem în raza de acțiune a rachetelor lor”, a subliniat președintele Macron, evocând că rachetele hipersonice Oreșnik pot transporta focoase nucleare.

„Dacă vrem să fim credibili, noi, europenii trebuie să ne dotăm cu arme noi ce vor schimba lucrurile pe termen scurt”, a mai afirmat Emmanuel Macron, care a făcut apel la cooperarea cu Germania și Regatul Unit pentru „a avansa în capacitățile de foc de mare profunzime” astfel încât „credibilitatea (noastră) să crească și să susțină descurajarea nucleară”, așa cum a făcut deja Rusia.

Macron, care și-a pronunțat discursul la baza militară Istres (din sud-estul țării), a recunoscut că Europa are un decalaj în privința anumitor capacități, ca în cazul dronelor, ceea ce s-a văzut în războiul din Ucraina, dar a subliniat capacitățile acesteia în alte domenii, cum ar fi cel al informațiilor militare, unde, a afirmat el, Franța a înlocuit SUA.

„În timp ce Ucraina depindea în esență de capacitățile serviciilor secrete americane acum un an, în prezent două treimi sunt furnizate de Franța”, a afirmat șeful statului francez, potrivit Agerpres.

Mesaj pentru Ucraina

Macron a subliniat de asemenea succesul „Coaliției de Voință”, formată în sprijinul Ucrainei și care a reușit, potrivit lui, să înlocuiască sprijinul Statelor Unite, care a slăbit de la sosirea lui Donald Trump la Casa Albă.

„Întregul sprijin pentru Ucraina, finanțarea în războiul său de rezistență vine în proporție de 100% de la Coaliția de Voință”, a adăugat Macron, apreciind că este vorba de un semnal puternic privind capacitățile sale militare.

În același timp, liderul de la Palatul Élysée a subliniat progresele înregistrate de acest grup de aproximativ 34 de țări, provenind atât din Uniunea Europeană, cât și din afara acesteia în furnizarea de garanții de securitate Ucrainei odată ce se va ajunge la un armistițiu.

„Trimitem un semnal puternic partenerilor noștri ucraineni, celorlalți europeni și lumii întregi că suntem pregătiți. Suntem pregătiți să susținem acest efort de rezistență. Suntem pregătiți să descurajăm noi agresiuni și să menținem pacea pe teritoriul nostru”, a declarat președintele francez.

Coaliția de voință este dispusă să „garanteze pacea în mod credibil”, cu angajamente privind controlul în zona liniei de încetare a focului, de reconstruire a armatei ucrainene și alte garanții de securitate, a spus el.

În acest sens, Macron a subliniat crearea „pentru prima dată în istorie” a unui comandament franco-britanic unificat și a salutat sprijinul obținut din partea SUA.

„Este un progres enorm și istoric care conferă credibilitate Europei în domeniul apărării”, a afirmat liderul francez, subliniind că războiul din Ucraina a evidențiat necesitatea consolidării capacităților militare pe „bătrânul continent” în fața „amenințărilor în creștere”.