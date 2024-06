e-Factura în relația cu persoanele fizice: Companiile se gândesc la milioanele de facturi pe care trebuie să le introducă în sistem

Sectorul de utilități emite către persoanele fizice, lunar, 14 milioane de facturi, a spus Alina Vereha, reprezentantul Concordia în Plenul Consiliului Economic și Social (CES). Ea a vorbit pe tema noului proiect de OUG privind e-Factura în relația cu persoanele fizice (B2C), care vor trebui transmise în sistemul gestionat de Ministerul Finanțelor.

„Este o provocare logistică numai pentru un sector. Gândiți-vă și la retail: emit zilnic sute de mii, dacă nu milioane de facturi”, a amintit ea.

Potrivit acesteia, există nevoia de a face textul ordonanței mai clar: că pentru B2C, adică persoane fizice, scopul ordonanței este de a raporta.

„Din perspectiva implementării, noi considerăm practic și real că se va putea face la modul obligatoriu abia de la 1 iulie a anului viitor. Încă sunt probleme și la această dată pentru buna implementare a segmentului de B2B. Există necongruențe între nota de fundamentare și ceea ce conține textul ordonanței”, a explicat Alina Vereha.

Practic, Concordia crede că este necesară clarificarea sintagmei ”relația B2C” și finalitatea aplicării acestei prevederi, de exemplu, din perspectiva clientului final de energie electrică/gaze naturale, care are dreptul conform reglementărilor ANRE să primească factura, având în vedere faptul că există anumite categorii sociale care nu vor putea accesa factura sau întâmpină dificultăți în accesarea acesteia, fapt ce conduce implicit la neplata acesteia și ulterior la deconectarea serviciilor de energie electrică/gaze naturale.

Ea consideră că Ministerul de Finanțe nu este la prima situație de acest gen în care peste noapte transmite un proiect într-un mod neserios.

„E un proiect foarte important. Nu putem să nu-l analizăm și să nu-l tratăm pentru că din perspectiva de implementare sunt probleme”, a mai afirmat reprezentanta Concordia.

Referitor la un alt articol privind identificarea persoanei fizice, în relația cu furnizorul/prestatorul, prin codul numeric personal (CNP), Concordia susține că sunt necesare clarificări/completări cu privire la modalitatea de raportare a facturilor în situațiile în care operatorii economici/furnizorii nu dețin un CNP al clientului sau dețin un CNP eronat.

În plus, există o serie de situații care pot genera complicații sub aspectul datelor cu caracter personal, cum ar fi gestiunea CNP-urilor, date cu caracter personal sensibil, date incorecte, date care aparțin unor persoane decedate și nu s-a operat schimbarea de titular de contract etc., iar aceste situații nu sunt tratate în proiectul de OUG.

Proiectul Ministerului Finanțelor privind obligativitatea e-Factura în relația B2C a primit aviz nefavorabil în Consiliul Economic și Social (CES), dar acesta este doar consultativ. Important este ca Guvernul să primească un aviz, indiferent cum este el, pentru a putea adopta un act normativ.

Ce spune noul proiect de modificare a legislației e-Factura

Guvernul va modifica legislația pe e-Factura. Astfel, începând cu 1 iulie 2024 va deveni opțională până la finalul anului în relația B2C (business to consumer), potrivit unui proiect. Acesta mai prevede faptul că de la 1 ianuarie 2025 va deveni obligatorie transmiterea în sistem pentru B2C.

O altă noutate ține de Registrul RO e-Factura. Acesta va continua să existe, iar de la 1 iulie operatorii economici care nu sunt stabiliți în România care au optat pentru utilizarea sistemului și au fost încriși în acesta, vor fi preluați automat în “Registrul RO e-Factura opțional”.

În plus, se instituie obligația de a transmite facturile în sarcina organelor de executare silită, inclusiv executorilor judecătorești și Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Vor fi exceptați de la utlizarea e-Factura, până la 30 iunie, asociațiile și fundațiile, agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori.

Cei care nu primesc facturile în sistem pentru bunurile și serviciile achiziționate, iar plata s-a făcut, vor putea notifica ANAF.

Vor fi exceptate de la obligația de aplicare operatorii economici – persoane impozabile nestabilite dar înregistrare în scopuri de TVA în România, care au optat pentru utilizarea sistemului.

Sursă foto: Dreamstime.com