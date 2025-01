Energia solară a depășit cărbunele în UE pentru prima dată în istorie, iar gazul a scăzut pentru al cincilea an consecutiv

Energia solară a fost anul trecut resursa de energie cu cea mai mare creștere la nivel european, în timp ce gazul a cunoscut o scădere pentru al cincilea an consecutiv, se arată într-un raport realizat de think tanker-ul Ember, care promovează tranziția către o energie curată. Per total, sursele regenerabile (apă, vânt, soare) au crescut cu 7,6%, iar cele fosile (petrol, gaz, cărbune) au scăzut cu 8,7%.

Anul trecut în Europa au fost instalate capacități-record de panouri fotovoltaice, iar energia generată a crescut cu 22% față de 2023.

Energia solară a însemnat 11% din totalul energiei produse în blocul comunitar, adică 304 TWh, și a depășit cărbunele pentru prima dată în istorie (269 TWh). Cărbunele a scăzut de pe locul trei pe locul șase.

Această tendință este larg răspândită; solarul este în creștere în fiecare țară din UE, în timp ce cărbunele devine din ce în ce mai puțin folosit. spun autorii raportului.

Sursele regenerabile au produs aproape jumătate din electricitatea din UE

Pentru ca sectorul energiei solare să crească, este nevoie de capacități flexibile și verzi de echilibrare, precum și de electrificare inteligentă.

În ceea ce privește consumul de gaze pentru producerea de electricitate, acest sector este în scădere pentru al cincilea an consecutiv.

Creșterea puternică a energiei fotovoltaice și redresarea energiei hidro a dus ponderea regenerabilelor la 47% din producția de electricitate a celor 27 de state membre UE, de la 34% în 2019.

În schimb, ponderea combustibililor fosili a scăzut până la 29%, de la 39% în 2019.

Energia eoliană a crescut foarte puțin, cu 1,5%, până la 477 TWh, adică 17% din total.

Energia hidro rămâne pe primul loc în topul surselor de producere, în creștere cu 9,8%.

Energia nucleară a crescut și ea cu 4,7%.

Toate acestea în condițiile în care consumul de electricitate al spațiului comunitar a fost în ușoară creștere, cu 1,2%.

Combinată cu un alt declin al cărbunelui, scăderea din sectorul gazelor a redus emisiile totale din sectorul energetic în 2024 sub jumătate din valoarea maximă din 2007.

Dacă nu ar fi fost energia eoliană și solară nou instalată, UE ar fi importat cu 92 de miliarde metri cubi mai mult de gaz fosil și cu 55 de milioane de tone mai mult de cărbune, cu costuri de 59 de miliarde de euro.

Energia solară are nevoie de mai multe capacități de stocare

Potrivit specialiștilor Ember, progresul înregistrat în cinci ani ai Pactului verde european ar trebui să inspire încredere că suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice.

Îmbunătățirea rețelelor, mai multe capacități de echilibrare, precum și electrificarea vor fi soluții-cheie pentru susținerea energiei curate.

Solarul continuă să fie sursa de energie din UE cu cea mai rapidă creștere, dar este nevoie de mai multe capacități de stocare pentru ca oamenii să profite din plin de beneficiile acestei industrii.

Electrificarea sectorului energetic va reduce costurile pentru toți consumatorii

UE are multe de câștigat din accelerarea tranziției sale la electricitate: o electrificare curată pe viitor, alimentată de energie eoliană și solară, va spori securitatea energetică și va reduce costurile energetice pentru toți consumatorii.

„Combustibilii fosili pierd supremația în sectorul energetic european. Când a fost lansat Pactul verde european, în 2019, puțini credeau că tranziția energetică a UE ar putea fi acolo unde este astăzi; vântul și solarul împing cărbunele spre margine și forțează gazul să intre într-un declin structural. În timp ce tranziția la energie electrică a UE s-a întâmplat mai repede decât pe oricine se așteaptă în ultimii cinci ani, nu se pot face progrese suplimentare în mod garantat.

Instalarea de noi centrale trebuie accelerată în special în sectorul eolian, care s-a confruntat cu provocări unice și cu un decalaj tot mai mare de livrare a echipamentelor.

Cu toate acestea, realizările din ultimii cinci ani ar trebui să insufle încredere că, cu impuls și angajament continuu, provocările pot fi depășite și vom avea un viitor energetic sigur și verde”, a spus Chris Rosslowe, analist senior la Ember.

