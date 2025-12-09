„Este unul dintre lucrurile pe care nu le putem face”. Nicușor Dan dă asigurări că România exclude un scenariu în privința Ucrainei

Europa trebuie să transmită Rusiei mesajul că „va ajuta Ucraina pe termen lung”, a declarat marți preşedintele Nicuşor Dan, într-un interviu acordat marţi FranceinfoTV.

„Ceea ce este important acum este ca Ucraina să reziste. Este o ţară care are aceleaşi valori ca noi”, a subliniat Nicuşor Dan, care s-a aflat într-o vizită oficială la Paris.

Preşedintele român, care a participat luni la discuţia din cadrul „Coaliţiei de Voinţă” iniţiată de Londra, a fost întrebat în special despre planul de pace american, iniţial foarte favorabil Rusiei, negociat în prezent între Washington şi Kiev.

„Este bine că se vorbeşte despre pace, dar nu sunt deloc optimist, chiar şi în acest moment, cu privire la faptul că Rusia doreşte pacea sau chiar un armistiţiu”, a spus preşedintele român.

Nicuşor Dan şi-a exprimat îngrijirarea faţă de consecinţele pentru Europa şi pentru România ale unei eventuale înfrângeri a Ucrainei. „Vom deveni vecini cu Rusia, aşa că totul se va schimba”, a spus el în interviul difuzat marți, potrivit News.ro.

Totuşi, Nicuşor Dan, ales în mai în detrimentul unui candidat prorus, refuză deocamdată să ia în considerare trimiterea de trupe în Ucraina, chiar dacă „Rusia a spus că România nu este o ţară prietenă”, notează Franceinfo.

„Este unul dintre lucrurile pe care nu le putem face”, a adăugat el, reamintind că România este, „la fel ca Polonia, una dintre rutele pentru toate ajutoarele militare şi civile” destinate Kievului.

În schimb, șeful statului român a evitat să se pronunţe în legătură cu ezitările americane în ceea ce priveşte sprijinul acordat Ucrainei, considerând că președintele „Donald Trump are dreptate” în ceea ce priveşte „finanţarea securităţii în Europa” şi creşterea bugetelor de apărare ale membrilor NATO.

„Cred că Europa şi Statele Unite au interesul de a-şi continua relaţiile”, a comentat Nicușor Dan, în contextul în care ce preşedintele american îi calificase cu câteva ore mai devreme, într-un interviu acordat Politico, pe liderii europeni drept „slabi”. Trump a mai afirmat și că ţările europene sunt „în declin”.

„Vom fi capabili (să ne asigurăm securitatea) în câţiva ani”, a estimat Nicuşor Dan, menţionând programul SAFE al Uniunii Europene lansat pentru a facilita achiziţionarea în comun de armament.