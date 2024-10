Fabrica de Lapte Brașov: Evoluție continuă și performanță în industria lactatelor – Discuție cu Adrian Cornea, Plant Manager

Fabrica de Lapte Brașov, parte a grupului Olympus, a fost inaugurată în 2011 și, de atunci, a devenit un reper în industria lactatelor din România. Cu o capacitate de colectare de peste 1 milion de litri de lapte pe zi și investiții de peste 190 de milioane de euro în modernizare și sustenabilitate, fabrica contribuie semnificativ la dezvoltarea pieței de lactate, atât pe plan local, cât și internațional. Despre evoluția fabricii și impactul investițiilor, precum și despre planurile de viitor, ne oferă mai multe detalii Adrian Cornea, Plant Manager al Fabricii de Lapte Brașov, în interviul de mai jos:

Aveți o carieră de aproape 15 ani în cadrul Olympus. Cum vedeți evoluția Fabricii de Lapte Brașov în tot acest timp și care considerați că sunt cele mai importante realizări?

De la inaugurarea în 2011 a Fabricii de Lapte Brașov, această fabrică s-a aflat într-un proces continuu de modernizare și eficientizare. Pentru a progresa și a ne consolida poziția în producția de lactate, aici s-au investit până în prezent peste 190 de milioane de euro. Aceste investiții au vizat dotarea permanentă a fabricii cu cele mai noi tehnologii de producție, cât și cu sisteme care să ne alinieze activitatea la cele mai înalte standarde pentru sustenabilitate. Încă de la deschidere, fabrica a fost într-un proces continuu de modernizare, și consider că asta spune foarte multe despre evoluția sa, mai ales în condițiile în care a fost construită de la zero și utilată din start cu tehnologie de ultimă oră. În ceea ce privește realizările, am strâns multe succese și amintiri dragi în toți acești ani, însă cele mai evidente repere sunt deschiderea Fabricii de Lapte Brașov în 2011 și inaugurarea, anul acesta, a noului centru logistic. Alte proiecte de care îmi amintesc cu mare plăcere sunt instalarea stației de producție biogaz sau utilarea fabricii cu sisteme fotovoltaice. Între toate aceste borne, un amănunt care ne face foarte mândri este și evoluția constantă a capacității de recepție a laptelui. În momentul de față, am ajuns la peste 1 milion litri/zi capacitate de colectare și la nivelul de lider în colectarea laptelui de la fermierii români.

Sunt programate investiții și în creșterea volumului de producție sau capacitățile actuale sunt suficiente pentru a utiliza în mod optim noul hub logistic?

Investițiile în optimizarea și eficientizarea producției se află mereu pe lista noastră de priorități, iar suplimentarea volumelor, în conformitate cu cererea, a fost luată în calcul de la începutul proiectării noului centru logistic. Mai exact, noul hub contribuie în primă fază la fluidizarea operațiunilor curente, iar pe parcursul următorilor 10 ani va susține creșterea etapizată a capacităților noastre de producție. Cu alte cuvinte, noul centru logistic a fost gândit pentru dezvoltare pe termen lung, luând în considerare cererea în creștere pe care am sesizat-o odată cu extinderea Olympus în Europa. Vorbim totuși de un centru logistic de 13.500 de metri pătrați, dintre care 6.000 sunt alocați unuia dintre cele mai mari depozite high-bay din România. Acest nou depozit ne permite stocarea a până la 32.000 de paleți cu produse la 2-4°C, un aspect foarte important atât în cazul lactatelor, cât și al sucurilor sau al ceaiurilor Olympus, care trebuie păstrate la temperaturi scăzute datorită lipsei conservanților.

Cum va influența noul centru logistic performanța Fabricii de Lapte Brașov, în România și în regiune?

O bună parte din investiția care a depășit 40 de milioane de euro s-a transformat în utilaje controlate de la distanță sau autonome, software și tehnică de automatizare care vor asista echipa noului centru logistic în cel mai eficient mod posibil. Noile vedete ale centrului logistic sunt cu siguranță noile motostivuitoare electrice LGV (Laser Guided Vehicle), fără șofer și ghidate cu ajutorul laserului. Toate aceste tehnologii se transpun în reducerea timpilor necesari depozitării și preluării mărfurilor, onorarea simultană a mai multor comenzi, nivel sporit de precizie și eficiență energetică ridicată. Puse laolaltă cu cei 32.000 de paleți care pot fi găzduiți de noul depozit frigorific high-bay, noul centru ne va ajuta să accelerăm livrările către partenerii actuali din România și Europa, dar și să ne adaptăm rapid cererii în creștere și extinderii pe noi piețe internaționale. În concluzie, noul hub a reprezentat o investiție absolut necesară pentru a spori performanța Fabricii de Lapte Brașov, fie că vorbim de volume, agilitate sau eficiență cu impact redus asupra mediului. Astfel, produsele Olympus fabricate în România vor întări și mai mult poziția Hellenic Dairies pe piețele internaționale și vor sprijini în continuare extinderea grupului în regiune.



