„Fără război, migrație și propagandă de gen”. De la Le Pen la Viktor Orban, extrema dreaptă din UE jubilează după victoria istorică a FPÖ în Austria

Grupările politice de dreapta din Europa au salutat victoria Partidului Libertății (FPO) din Austria în alegerile parlamentare de duminică, considerând că aceasta reprezintă o nouă dovadă a sprijinului pentru politicile lor, scrie Reuters.

Condus de liderul radical Herbert Kickl, care a profitat de problemele economice și de îngrijorările oamenilor privind migrația, FPO a obținut aproximativ 29% din voturi la scrutinul legislativ din Austria de duminică, un rezultat record care i-ar putea oferi o platformă pentru a conduce următorul guvern.

Kickl trebuie totuși să găsească un partener pentru a forma o coaliție stabilă, un lucru dificil, în condițiile în care liderul extremist este detestat de oficialii celorlalte partide austriece.

Au existat însă cuvinte de laudă din partea aliaților din Europa, unde FPO face parte dintr-un grup de dreapta din Parlamentul European condus de Adunarea Națională (RN), partidul francez de extremă dreaptă.

Lidera RN, Marine Le Pen, și-a exprimat bucuria după victoria FPO și a declarat că aceasta arată progresul partidelor conservatoare.

„După alegerile din Italia, Olanda și Franța, acest val care susține apărarea intereselor naționale, protejarea identității și reînvierea suveranității confirmă triumful poporului”, a scris Le Pen într-o postare pe X.

Bjoern Hoecke, unul dintre liderii formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a calificat victoria FPO drept o „senzație”.

„Victoria FPO nu este doar o victorie pentru Austria – se extinde mult dincolo de granițele republicii alpine și este un semn bun de progres pentru Europa”, a spus el.

Victoria FPO, un partid eurosceptic, ar putea genera diviziuni în UE pe mai multe teme, inclusiv politică externă.

Kickl se opune trimiterii de ajutoare la Kiev, iar criticii RN și ai altor partide din grupul de dreapta Patrioți pentru Europa, al treilea ca mărime din Parlamentul European, susțin adesea că acestea au fost prea blânde cu Moscova.

La începutul acestui an, Kickl a încheiat o alianță cu partidul Fidesz, al prim-ministrului ungar Viktor Orban, care a blocat sau a întârziat frecvent decizii majore ale UE, cum ar fi sancțiunile împotriva Rusiei și ajutorul pentru Ucraina.

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a fost de altfel printre cei care au salutat victoria FPO. „Ce weekend!!! După Republica Cehă, încă o victorie pentru patrioții de peste graniță. Fără război, fără migrație și fără propagandă de gen!”, a spus el.

Viktor Orban însuși a salutat rezultatul. „Încă o victorie pentru patrioți. O victorie istorică pentru FPO în Austria”, a spus premierul maghiar, care l-a felicitat pe aliatul său, Herbert Kickl.

