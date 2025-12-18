Filmul neconvențional de Crăciun care a „explodat” anul trecut revine în topurile de streaming, iar „Singur acasă” domină pe singura platformă care îl difuzează. Ce propune Netflix

Au mai rămas câteva zile până la Crăciun, iar asta se vede din plin în clasamentele celor mai urmărite filme și seriale disponibile pe platformele de streaming prezente și în România. Netflix, HBO Max, Disney, Prime Video și SkyShowtime încearcă fiecare să atragă spectatori în această perioadă a anului cu zile libere legale.

Flixpatrol, un site de referință care monitorizează în timp popularitatea la nivel global a diverselor producții disponibile pentru vizionare în streaming, arată că Misiunea Red One, filmul neconvențional de Crăciun cu Dwayne „The Rock” Johnson în rolul șefului securității de la Polul Nord, e din nou în topul celor mai urmărite lungmetraje de pe Amazon Prime Video.

El a fost lansat pe Prime Video anul trecut, cu o săptămână înaintea Crăciunului, și, ajutat de o distribuție care include nume precum Chris Evans, Lucy Liu și J.K. Simmons, a ajuns rapid la 50 de milioane de vizionări. A fost un record absolut pentru orice film difuzat de platforma de streaming a Amazon.

Povestea filmului îl urmărește pe Callum Drift (Johnson), șeful securității de la Polul Nord, care se aliază cu hackerul Jack O’Malley (Evans) pentru a-l găsi pe Moș Crăciun (J.K. Simmons), răpit în Ajunul Crăciunului.

Datele Flixpatrol arată că Misiunea Red One este acum al treilea cel mai urmărit film de pe Prime Video, o performanță pentru un lungmetraj de anul trecut care nu i-a impresionat deloc pe critici și care a avut parte și de o lansare largă în cinematografe. În România, el poate fi văzut acum în streaming atât pe Prime Video, cât și pe HBO Max, care a cumpărat prin licențiere drepturile de difuzare a sa.

Pe poziția a cincea în topul celor mai urmărite filme de pe Prime Video e un alt lungmetraj de Crăciun – How the Grinch Stole Christmas din 2000, un clasic al genului, cu Jim Carrey în rolul personajului mizantrop omonim. În afară de Prime Video, filmul poate fi văzut în România și pe platformele Disney+ și SkyShowtime.

Home Alone e pe prima poziție în streaming pe Disney+

Deși are probabil cel mai bogat catalog de filme de Crăciun, pe prima poziție în clasamentul celor mai urmărite lungmetraje pe platforma de streaming a Disney e, din nou, Singur acasă. Pe poziția a treia e Singur acasă 2: Pierdut în New York, continuarea din 1992 lansată la doi ani după filmul original.

De altfel, Singur acasă 2 a fost din nou lider de audiență și la TV în România sâmbătă seară, când a fost redifuzat de PRO TV.

Pe Disney+ între cele două filme Singur acasă este intercalat pe poziția a doua în clasament lungmetrajul de animație Zootropolis („Zootopia”, în engleza originală) din 2016. Interesul față de filmul pentru întreaga familie lansat cu aproape un deceniu în urmă a explodat datorită lansării continuării sale la sfârșitul lunii noiembrie.

Zootropolis 2 a depășit în mai puțin de o lună pragul de încasări de un miliard de dolari și a devenit deja filmul de la Hollywood cu cele mai mari venituri în 2025. Ca o paranteză, de același efect se bucură pe Disney+ și Avatar și Avatar: Calea Apei, spectatorii întorcându-se să vadă în streaming filmele anterioare înainte de lansarea în cinematografe a Foc și cenușă, al treilea lungmetraj Avatar al lui James Cameron. Acesta va avea premiera în cinematografe chiar vinerea aceasta, 19 decembrie.

În ceea ce privește filmele cu tematică de Crăciun, How the Grinch Stole Christmas cu Jim Carrey a prins și pe Disney+ clasamentul top 10 al celor mai urmărite filme în această perioadă, urcând până pe poziția a opta.

Netflix a venit de Crăciun cu un serial cu Rowan Atkinson

Liderul pieței de streaming și-a obișnuit în ultimi ani abonații cu lansarea în preajma Crăciunului a unui film cu buget mare, chiar dacă acesta nu e unul cu tematică de Crăciun – Rebel Moon: Part One în 2023, Glass Onion: A Knives Out Mystery în 2022, Don’t Look Up în 2021 și The Midnight Sky în 2020.

Netflix a rupt tradiția anul trecut, când a rezervat „slot”-ul de Crăciun unui serial: sezonul 2 al Squid Game. La fel e și anul acesta, când platforma de streaming va lansa pe 26 decembrie următoarele 3 episoade ale sezonului final al Stranger Things, unul dintre cele mai populare seriale din istoria sa.

Însă Netflix a venit mai devreme, în această lună, și cu un serial cu tematică de Crăciun: Om vs bebeluș („Man vs Baby”) – o miniserie de comedie în 4 episoade.

„După haosul din Om vs albină, Trevor Bingley a acceptat un post mai liniștit, de îngrijitor la o școală. Un job bine plătit într-un penthouse, de Crăciun, îl atrage din nou înapoi – iar când nimeni nu vine să îl ia pe Pruncul Isus din scena Nativității de la școală, Trevor se trezește cu un companion neașteptat pe durata sărbătorilor”, notează descrierea oficială publicată de Netflix pentru miniserie.

Atât Flixpatrol, cât și clasamentul intern publicat de Netflix pe site-ul său, arată că Om vs bebeluș a devenit rapid cel mai urmărit serial al platformei de streaming după lansarea sa în data de 11 decembrie – nu în mică măsură datorită faptului că rolul lui Bingley este judecat de îndrăgitul actor britanic Rowan Atkinson. El este la a doua colaborare de acest fel cu Netflix, după serialul Om vs albină din 2022 la care face de altfel referire și descrierea publicată pentru noua serie.

O altă apariție de reper pe Netflix este filmul La cuțite – Trezește-te mortule!, al treilea film de mister în care Daniel Craig revine în rolul detectivului Benoit Blanc. Acesta este în continuare cel mai urmărit film de pe Netflix, chiar dacă a fost lansat încă din data de 26 noiembrie la nivel global.

Ce filme de Crăciun sunt urmărite pe HBO Max și SkyShowtime

În ceea ce privește platforma de streaming a HBO, clasamentul intern al acesteia arată o apariție relativ surprinzătoare în topul celor mai urmărite filme. Este vorba de scurtmetrajul Madagascar fericit din 2009, care a fost difuzat inițial de televiziunea americană NBC ca episod special de Crăciun.

Scurtmetrajul are în rolurile principale personajele din seria de filme Madagascar povestea sa este plasată între primul și al doilea film. A fost abia al doilea special de Crăciun produs de apreciatul studio DreamWorks Animation, după Shrek the Halls. El include multe dintre aceleași voci pentru personajele din filmele de animație, printre care Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer și Jada Pinkett Smith.

Alte titluri care vor intra sau au intrat deja în streaming pe HBO Max înaintea Crăciunului numără Un Crăciun regal la adăpost, Crăciun în lumina reflectoarelor și Un Crăciun romantic. O apariție de reper este cea a noului film Contele de Monte-Cristo lansat în cinematografe în decembrie anul trecut, superproducția franceză în care actrița de origine română Anamaria Vartolomei joacă unul dintre rolurile principale.

Pe SkyShowtime două filme de Crăciun au prins deja clasamentul celor mai urmărite lungmetraje – Christmas with the Darlings și Minune de Crăciun: A doua șansă la prima dragoste.

Însă, la fel ca unii dintre rivali, SkyShowtime nu pune atât de mult accentul în această perioadă pe lungmetraje noi cu tematică de Crăciun, ci pe filmele de tip „blockbuster” care au apărut recent în cinematografe și care ajung să fie lansate în luna decembrie în streaming.

În cazul SkyShowtime marea atracție a lunii este filmul Misiune: Imposibilă – Răfuială Finală, ultimul lungmetraj Mission Impossible cu Tom Cruise. Acesta a urcat pe prima poziție a celor mai urmărite filme de pe SkyShowtime în doar o zi după lansarea sa miercurea aceasta.