Fotbalistul care a ajuns la 500 de meciuri în prima divizie din România. Cine e singurul care-l depășește

Dan Nistor, de la U Cluj, în meciul cu Metloglobus, disputat pe 7 noiembrie 2025 pe Cluj Arena. FOTO: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Ajuns la 37 de ani, Dan Nistor scrie istorie în fotbalul românesc. Mijlocașul ofensiv legitimat la U Cluj a bifat partida cu numărul 500 la nivelul primei divizii din România și este din ce în ce mai aproape să doboare recordul stabilit de Ionel Dănciulescu, care a jucat în 515 meciuri în Liga 1, relatează sâmbătă DigiSport.ro.

Dan Nistor a fost premiat înaintea partidei U Cluj – Csikszereda din etapa 27 din SuperLiga României. Pe lângă tricoul cu numărul 500, primit atât din partea „Șepcilor Roșii”, cât și din partea celor de la Csikszereda, Nistor a primit din partea LPF, forul condus de Gino Iorgulescu, o plachetă omagială.

Dan Nistor a câștigat de-a lungul carierei un titlu de campion (2018), o Cupă a României (2021), o SuperCupă a României (2022) și o Cupă a Ligii (2017), notează Digi Sport.

Mijlocașul a jucat în România pentru Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Craiova, U Cluj, Dinamo, CFR Cluj, CS Mioveni, Muscelul Câmpulung și Curtea de Argeș. Cele mai multe prezențe le-a bifat în tricoul gorjenilor, 198. În străinătate, Nistor a evoluat în 9 partide pentru Thonon Evian Grand Geneve.