FOTO Dronă cu explozibil, căzută în curtea unei case din Republica Moldova. Toți localnicii sunt evacuați din zonă

Dronă activă cu explozibil, căzută în curtea unei case nelocuite din Republica Moldova. Foto: Poliția Republicii Moldova

Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă cu conținut explozibil a căzut într-o curte a unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, din raionul Ştefan Vodǎ. Drona va fi detonantă controlat de către autorități, iar oamenii din zonă sunt evacuați. Autoritățile nu precizează proveniența dronei.

Drona a fost găsită joi dimineața, în jurul orei 9:25 în grǎdina unei case nelocuite. Ea are o lungime de 2,5 metri, conform Poliției din Republica Moldova.

Ulterior, autoritățile au anunțat că „drona este activǎ și conține un dispozitiv explozibil”.

Dronă activă cu explozibil, căzută în curtea unei case nelocuite din Republica Moldova. Foto: Poliția Republicii Moldova

„Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului. La moment este evaluat pericolul. Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de zbor”, au transmis autoritățile.

Poliția Republicii Moldova a precizat și că „din raza locației sunt evacuați toți localnicii”:

„Acțiunile sunt realizate de Poliție în comun cu angajații Procuraturii, IGSU, IGPF, Armatei Naționale și serviciului de urgență. Rugăm cetățenii să-și păstreze calmul și să respecte toate solicitările polițiștilor”.

În noiembrie 2025, tot în Republica Moldova, o dronă a căzut peste o casă. În total, șase drone au survolat atunci spațiul aerian al țării.