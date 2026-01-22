FOTO Dronă cu explozibil, căzută în curtea unei case din Republica Moldova. Toți localnicii sunt evacuați din zonă
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă cu conținut explozibil a căzut într-o curte a unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, din raionul Ştefan Vodǎ. Drona va fi detonantă controlat de către autorități, iar oamenii din zonă sunt evacuați. Autoritățile nu precizează proveniența dronei.
Drona a fost găsită joi dimineața, în jurul orei 9:25 în grǎdina unei case nelocuite. Ea are o lungime de 2,5 metri, conform Poliției din Republica Moldova.
Ulterior, autoritățile au anunțat că „drona este activǎ și conține un dispozitiv explozibil”.
„Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului. La moment este evaluat pericolul. Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de zbor”, au transmis autoritățile.
Poliția Republicii Moldova a precizat și că „din raza locației sunt evacuați toți localnicii”:
„Acțiunile sunt realizate de Poliție în comun cu angajații Procuraturii, IGSU, IGPF, Armatei Naționale și serviciului de urgență. Rugăm cetățenii să-și păstreze calmul și să respecte toate solicitările polițiștilor”.
În noiembrie 2025, tot în Republica Moldova, o dronă a căzut peste o casă. În total, șase drone au survolat atunci spațiul aerian al țării.