FOTO / VIDEO Cum arată prima navă spațială cargo reutilizabilă proiectată de China

Planurile Chinei de a dubla suprafața stației spațiale Tiangong, prin adăugarea de trei module la cele trei deja existente, intră în linie dreaptă. Cel puțin asta lasă de înțeles oficialitățile de la Beijing, care, conform presei de stat chineze, tocmai au prezentat prototipul unei „nave spațiale cargo revoluționare” care să facă zboruri spre și de la stația spațială.

Haolong (sau HL1), așa cum a fost botezată noua navă cargo, a fost proiectată de inginerii de la Institutul de Design și Cercetare Aviatică (SADRI) din cadrul Corporației Industriale Aviatice din China (AVIC), relatează Space.com, citând presa de stat din China.

Noua navă spațială se vrea o alternativă low-cost pentru transporturile spațiale de marfă, care să înlocuiască actuala navă automată, Tianzhou. China preia astfel o idee lansată de NASA – aceea a navelor reutilizabile.

👀 They seem not only got a model but also a full-scale prototype.

HaoLong-1 cargo spaceplane https://t.co/VI1Yoh3sRj pic.twitter.com/Dthfd1gi1v