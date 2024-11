VIDEO Georgia: A doua noapte de proteste după ce guvernul a înghețat negocierile de aderare la UE: Poliția a intervenit în forță, peste 100 de persoane au fost reținute

Instituțiile de forță din Georgia au reținut 107 persoane în capitala Tbilisi în timpul nopții, în timpul unui protest împotriva deciziei guvernului de a opri negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat sâmbătă Ministerul de Interne al țării.

Aderarea la UE este extrem de populară în Georgia, sondajele de opinie indicând în mod constant un sprijin public puternic, notează Reuters.

Mii de protestatari au ieșit în stradă timp de două nopți consecutive, intrând în ciocniri cu scutierii poliției, care au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea și au intervenit în forță.

This is how riot police, which have no identification signs are treating absolutely peaceful protestors. #GeorgiaProtests right now pic.twitter.com/kEd0FKmCnr

Înghețarea discuțiilor privind cererea de aderare a fost întâmpinată cu o furie generalizată în această țară, al cărei obiectiv de aderare la UE este înscris în constituție.

Georgieni pro-europeni au ieșit în stradă vineri pentru a doua seară consecutiv, după ce partidul de guvernământ de la Tbilisi a anunțat că oprește negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2028, gest care reprezintă un îngheț brusc al unei vechi dorințe a națiunii.

#GeorgianProtesters spent the entire night on the streets. All night, police beat us, chased us, and used extraordinary force against us. Young women were brutally attacked. Dear West, please wake up! We need real action against this brutality! #GeorgiaProtest #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/VVdN6UhwkQ