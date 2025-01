VIDEO Imagini dramatice în timpul noii ofensive din Kursk: Echipajul unui blindat Stryker a transformat vehiculul propriu-zis într-o armă

Imagini rare surprinse de drone în timpul noii ofensive declanșate de armata ucraineană în regiunea Kursk a Rusiei arată cum echipajul unui vehicul blindat Stryker, primită de Ucraina din partea Statelor Unite, au transformat vehiculul lor într-o armă după ce nu au mai putut trage cu mitraliera acestuia, relatează Forbes.

Înregistrarea a fost filmată în preajma satului Berdin din Kursk, unde Forbes scrie că s-au purtat lupte crâncene și că infanteria ucraineană și cea rusă se aflau suficient de aproape unele de altele pentru a folosi lansatoare de grenade de mică distanță.

Filmarea făcută din dronă a surprins însă un alt moment, arătând cum echipajul ucrainean a transformat vehiculul lor de luptă Stryker cu opt roți într-o armă și a lovit, strivindu-l, cel puțin un soldat rus nefericit care încerca să fugă pe jos.

Incidentul brutal din timpul zilei, într-un câmp acoperit de zăpadă, a fost surprins de cel puțin două drone de supraveghere ucrainene. Pe măsură ce dronele transmiteau imagini, Stryker-ul de 19 tone accelera pe câmp, virând brusc pentru a se alinia cu soldații ruși surprinși nepregătiți.

Ukrainian Stryker APC, Out of Ammunition, Crushes Russian Infantry in Kursk Region pic.twitter.com/1brZkwkBme