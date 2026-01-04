Harta meteo care arată o situație ieșită din comun în România, în aceste zile

Diferențe neobișnuit de mari între temperaturile înregistrate în diferite zone din țară s-au înregistrat sâmbătă, arată o hartă a Administrației Naționale de Meteorologie. Când în sud, la Dunăre, erau +17, +18 grade Celsius, în nordul țării erau puține locuri cu temperaturi mai mari de 3-4 grade Celsius.

Sâmbătă, cel mai cald a fost la Zimnicea (+17,8 C) și la Giurgiu (17 grade), iar la Călărași și Cernavodă au fost +16,9 C. În restul țării a fost mult mai rece: la Cluj au fost +1,3 C, la Brașov +2,4 C, ia la Târnăveni, unde era cel mai gros strat de zăpadă din zonele locuite, maxima a fost de -0,3 C. La București au fost 8 grade Celsius.

Temperaturile maxime în țară în 3 ianuarie 2026 – hartă ANM

La munte, în Apuseni, în Călimani și în Iezer, maximele nu au trecut de -8 grade Celsius, mai arată harta ANM.

În dimineața de duminică a fost foarte rece în Transilvania (minime de -17,2 C la Joseni și -15,3 C la Toplița) și nicăieri în țară nu au fost temperaturi de peste 5 grade, cel mai cald fiind la Constanța.

Cum explică un meteorolog contrastul termic

Meteorologul ANM Mihai Huștiu a spus, la Digi24, că diferențe mari de temperatură între nordul, centrul și sud-estul țării se înregistrează și duminică. Transilvania are temperaturi negative chiar și ziua, -2 grade, în vreme ce în Dobrogea este vreme de primăvară, cu temperaturi ce ajung și astăzi la 15 grade.

„Asta pentru că țara noastră este cumva la zona de contact între două mase de aer cu proprietăți diferite. Una caldă și umedă, care vine dinspre Marea Mediterană și una rece, de origine polară, ce coboară dinspre nordul continentului. De aceea avem acest contrast termic important”, a explicat meteorologul.

Locurile din România cu cel mai mare strat de zăpadă

Meteorologul ANM a vorbit și despre „episodul de iarnă autentică” în România, spunând că acesta va continua până în 9 ianuarie.

Harta stratului de zăpadă, publicată duminică dimineață de ANM, scoate în evidență câteva schimbări față de sâmbătă dimineață: s-a depus strat de zăpadă și în câteva zone din Muntenia și Oltenia, cel mai gros strat recent depus fiind de 22 cm, la Bâcleș, în județul Mehedinți.

Stratul de zăpadă în dimineata zilei de 4 ianuarie 2026 – hartă ANM

Duminică dimineață era strat de zăpadă proaspăt depus la Târgu Jiu, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeș, Ploiești, Târgoviște și Câmpina.

În Transilvania, cel mai gros strat de zăpadă este la Târnăveni (29 cm).