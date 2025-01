HBO a anulat după doar un sezon un serial recent care se anunța mai mult decât promițător

Televiziunea americană HBO e cunoscută pentru serialele sale apreciate, iar când unul dintre ele stârnește entuziasm încă de dinainte de lansare e de obicei un semn prevestitor pentru un succes. Nu a fost însă cazul și pentru serialul „The Franchise”, anulat acum după doar un sezon, după cum relatează The Independent.

„O echipă captivă înăuntrul iadului disfuncțional de a crea filme cu supereroi pentru francize. La sfârșitul zilei întrebarea cu care se confruntă este: e acesta noul răsărit pentru Hollywood sau ultima redută a cinematografiei? E o fabrică de visuri sau o uzină de chimicale?”, afirma descrierea oficială a serialului de satiră care a avut premiera în octombrie anul trecut.

The Franchise, care promitea astfel să satirizeze producția filmelor cu supereroi pe fondul „oboselii” publicului față de acest gen cinematografic, s-a încheiat definitiv pe 24 noiembrie, odată cu difuzarea ultimului episod al primului sezon la TV și în streaming pe platforma Max.

Dezamăgirea e cu atât mai mare întrucât serialul l-a avut la bord în rolul de producător executiv pe Sam Mendes, regizorul britanic premiat cu Oscar pentru chiar filmul său de debut, American Beauty din 1999. El a câștigat de asemenea 4 Premii BAFTA decernate de industria cinematografică britanică, 3 Globuri de Aur, 2 Premii ale Sindicatului Regizorilor Americani și 3 Premii Laurence Olivier pentru munca sa din teatru.

Printre altele, Mendes a regizat și cele mai de succes filme James Bond din istorie. El a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a în 2020. Mendes trebuia inițial să fie și regizorul serialului The Franchise, însă în cele din urmă a rămas în rolul de producător executiv, regizând doar primul episod al sezonului 1.

De ce a anulat HBO serialul „The Franchise”

Deși primele recenzii pentru The Franchise au fost foarte bune, cei de la IndieWire scriind despre o „eviscerare fără oprire” a universurilor cinematografice, în timp ce The Daily Beast vorbea de o „tragere în țeapă brutală” a filmelor Marvel, părerile criticilor de film au fost în cele din urmă mai degrabă împărțite.

Serialul are o rată a aprobării decentă de 74% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, însă dacă aruncăm o privire pe Metacritic el are un rating mediu de doar 67 / 100 din partea specialiștilor, unul dezamăgitor pentru o producție pentru care așteptările erau atât de mari. Nici publicul larg nu a părut mai impresionat, The Franchise având o notă medie de 6,5 / 10 pe mai cunoscutul site IMDb.

Aceste lucruri s-au văzut și în cifrele de audiență, seria de comedie nereușind să intre nici măcar într-o săptămână în clasamentul top 10 al ratingurilor Nielsen, cele care măsoară audiența la TV în Statele Unite.



Mutarea, care reprezintă prima anulare a unui serial anunțată de HBO anul acesta, „nu este întru totul surprinzătoare. Comediile despre industria divertismentului sunt pariuri mari care nu prind întotdeauna în rândul publicului”, notează site-ul de specialitate Deadline.

„Suntem atât de recunoscători că am avut oportunitatea de a colabora cu echipa extraordinar de talentată din spatele serialului The Franchise, în special Sam Mendes, Jon Brown, Armando Iannucci (n.r. ceilalți doi producători executivi ai serialului) și această distribuție de actori comici”, a declarat un purtător de cuvânt HBO într-un comunicat transmis jurnaliștilor de la Deadline.

„Deși nu vom continua cu un alt sezon, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu toți în viitor”, a mai afirmat acesta.

