„Hit me, baby, one more time”: Britney Spears va fi subiectul unui film biografic produs de Universal Pictures

Studioul Universal Pictures a anunțat joi că are în lucru un film biografic despre Britney Spears, care se va baza pe cartea autobiografică a cântăreței pop, relatează revistele Variety și People, citate de News.ro.

Jon Chu, regizorul filmului Crazy Rich Asians, este aşteptat să regizeze filmul, a precizat Universal Pictures.

Filmul se va baza pe cartea autobiografică a cântăreţei, The Woman In Me, care a fost publicată în octombrie anul trecut şi s-a vândut în peste 2,5 milioane de exemplare numai în SUA.

Universal a câştigat o „licitaţie foarte competitivă” pentru drepturile de adaptare cinematografică, iar producătorul La La Land, film premiat cu Oscar în 2017, Marc Platt, va supraveghea proiectul, potrivit comunicatului remis de studioul Universal.

„Lucrez la un proiect secret cu #MarcPlatt. El a făcut întotdeauna filmele mele preferate”, a anunţat și Britney Spears joi pe reţelele de socializare.

Cartea îi permisese cântăreaţei să îşi revendice povestea, odată eliberată de tutela care i-a controlat fiecare aspect al vieţii timp de 13 ani.

În ea, interpreta piesei …Baby One More Time revine asupra bătăliilor juridice dintre ea şi familia sa şi nu lasă nicio piatră neîntoarsă: de la copilăria sărăcăcioasă petrecută în umbra unui tată alcoolic, la relaţia de dragoste cu Justin Timberlake şi hărţuirea paparazzilor.

Ea susține că Justin Timberlake a forţat-o să avorteze în timpul relaţiei lor și că a înșelat-o în mod repetat.

Filmul despre Britney va fi produs de un studio cunoscut pentru lungmetraje biografice

După coborârea sa în lumea interlopă în 2007, cântăreaţa a fost plasată sub tutela tatălui său, Jamie Spears, care i-a controlat banii şi viaţa privată, chiar şi atunci când a susţinut o serie de concerte în Las Vegas.

„Dacă nu eram capabilă să iau decizii, de ce eram considerată capabilă să cânt în public?”, se întreabă cântăreaţa în cartea sa, povestind cum nu-şi mai controla dieta.

Impulsionată de fanii săi, uniţi sub sloganul „Free Britney”, vedeta pop s-a revoltat în cele din urmă, iar justiţia americană a anulat această tutelă în 2021.

Tatăl ei a susţinut întotdeauna că a avut în vedere interesul fiicei sale.

Filmul nu are încă o dată de lansare.

Universal a lansat deja biografii muzicale despre grupul hip-hop N.W.A (Straight Outta Compton) şi rapperul Eminem (8 Mile).

Studioul pregăteşte, de asemenea, alte filme biografice despre viaţa rapperului Snoop Dogg şi a cântăreţului Prince, care a murit în 2021.