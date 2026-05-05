Cel mai vocal critic al lui Bolojan din interiorul PNL, mesaj cu tâlc după căderea guvernului: Cu cine își va exercita PNL „rolul în deplină colaborare”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, care este și liderul filialei județene a liberalilor, a reacționat marți, după căderea guvernului Bolojan prin adoptarea moțiunii de cenzură a PSD-AUR, publicând un mesaj în care insistă că PNL trebuie să continue să rămână într-o formulă de guvernare.

„PNL nu pleacă nicăieri. Ne-am asumat guvernarea într-un moment greu, am început reforme pe care alții le-au amânat ani la rând, am readus seriozitatea în relația cu instituțiile europene și am pus țara pe un drum corect. Acest drum trebuie continuat”, a scris Thuma, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni. Ce face, în schimb, este să prelungească o incertitudine pe care România nu și-o permite”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, munca începută pe reformă administrativă, pe disciplină bugetară, pe absorbția fondurilor europene, pe respectarea angajamentelor asumate „nu se oprește pentru că s-a votat o moțiune. Continuă”.

De asemenea, Thuma propune ca acest „moment politic” să nu fie transformat „într-o criză de stat”.

Iar apoi vorbește despre colaborarea PNL cu președintele Nicușor Dan.

„Vreau să fie limpede și un alt lucru: PNL își va exercita rolul în deplină colaborare cu Președintele României. Stabilitatea acestei țări nu se construiește din declarații, ci din lucrul împreună al instituțiilor care răspund în fața românilor. Vom susține fiecare pas care apără interesul național, parcursul european al României și încrederea partenerilor noștri”, a subliniat liderul liberalilor din Ilfov.

„Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români. Acolo vom fi. Astăzi, mâine și în perioada care urmează”, a conchis Thuma.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost votată astăzi de 281 senatori și deputați, ceea ce înseamnă că guvernul Bolojan a fost demis de Parlament. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că formațiunea lui se va duce la Cotroceni să-i spună președintelui Nicușor Dan că dorește păstrarea coaliției.

Thuma, care s-a poziționat în ultimele luni drept cea mai critică voce din interiorul PNL la adresa lui Ilie Bolojan, nu este singurul lider liberal care a sugerat sau a insistat, după rezultatul moțiunii, că partidul trebuie să continue într-o formulă de guvernare.

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte al PNL, a spus, la scurt timp după ce moțiunea a dărâmat Cabinetul Bolojan, că el vrea ca partidul să rămână la guvernare într-o „coaliție proeuropeană”.

Predoiu a mai spus că nu trebuia să se ajungă în situația demiterii guvernului, iar negocierile trebuiau să continue.

Iar senatoarea de Ilfov Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei de Apărare din Senat, a afirmat că liberalii nu ar trebui să dea dovadă de „încăpățânare și rigiditate” după acest vot.

„Acum, când aceste măsuri (reformele începute de Ilie Bolojan, n.r.) încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate — ar fi abandon”, a susținut Nicoleta Pauliuc.

Ea a adăugat că „PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene”, însă cu patru condiții: