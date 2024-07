Hunter Biden a dat în judecată Fox News

Fiul președintelui american Joe Biden, Hunter Biden, a dat în judecată luni postul de știri conservator Fox News pentru publicarea unor fotografii și videoclipuri în care acesta apare gol într-un miniserial „Procesul lui Hunter Biden”, un proces fictiv axat pe afacerile acestuia în străinătate, relatează Reuters.

Hunter Biden susține că Fox a încălcat așa-numita lege privind revenge porn (pornografia din răzbunarea) a statului New York, care face ilegală publicarea imaginilor intime ale unei persoane fără consimțământul acesteia. El dă în judecată, de asemenea, pentru îmbogățire fără justă cauză și provocare intenționată de suferință emoțională.

Fox a difuzat „The Trial of Hunter Biden: A Mock Trial for the American People” pe platforma sa de streaming Fox Nation în octombrie 2022, dar ulterior l-a eliminat de pe platformă din cauza amenințării intentării unui proces din partea avocaților lui Biden.

Fox News spune că procesul este motivat politic

Fox News a declarat că modul în care a relatat despre Hunter Biden și investigațiile asupra comportamentului său a fost corect și este protejat de Primul Amendament al Constituției SUA.

„Acest proces în întregime motivat politic este lipsit de valoare”, a spus Fox, adăugând că a eliminat programul doar din precauție.

Avocații lui Biden nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta subiectul.

Serialul a descris un proces fictiv al lui Hunter Biden, vizând infracțiuni pentru care nu a fost niciodată acuzat oficial.

Hunter Biden a fost condamnat pentru posesie ilegală a unei arme de foc și se confruntă cu un proces în septembrie pentru presupuse infracțiuni fiscale.

Acuzațiile aduse de Hunter Biden împotriva Fox News

„În timp ce folosește anumite informații adevărate, serialul manipulează în mod intenționat faptele, distorsionează adevărul, povestește întâmplări în afara contextului și inventează dialoguri menite divertismentului”, a spus Hunter Biden în plângere.

Serialul include, de asemenea, fotografii și videoclipuri cu Biden nud și implicat în acte sexuale, potrivit plângerii.

Biden susține că Fox știa că fotografiile și videoclipurile private au fost furate, dar le-a publicat oricum în scopuri de divertisment, încălcând legea privind pornografia din răzbunare.

Fox a renunțat la emisiunea în aprilie, dar nu a eliminat și clipurile promoționale, potrivit plângerii, care spune că acesta rămâne accesibil pe platformele de streaming ale terților.