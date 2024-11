In memoriam Ruxandra Garofeanu! O colecție impresionantă a celebrei critice de artă, scoasă la licitație

Noul eveniment al Casei A10 by Artmark, „Licitația de Artă Postbelică și Contemporană”, prezintă una dintre cele mai importante și râvnite colecții (de artă contemporană): cea adunată de-a lungul unei vieți de Ruxandra Garofeanu, regretata istorică și critică de artă. Este vorba despre o selecție de 25 de lucrări, dintre care cele mai multe au făcut parte din expoziția „Atelierele Pangratti. In memoriam Ruxandra Garofeanu”, realizată anul acesta de Art Safari București.

Instruită la Institutul „Nicolae Grigorescu”, Secţia Istoria şi Teoria Artei, licenţiată în Artă Modernă şi Contemporană Românească, Ruxandra Garofeanu (9 martie 1944 – 17 ianuarie 2021) a fost nu doar o veritabilă specialistă în cultura vizuală, ci și un adevărat „om de acțiune” pentru sfera culturală autohtonă. Caracterizată de o energie fenomenală și o pasiune molipsitoare, a realizat importante proiecte aproape imposibil de imaginat astăzi, așa cum au fost expozițiile-eveniment „Bessarabia Maia” (2009) – prima expoziție dedicată în ultima sută de ani artiștilor clasici și moderni basarabeni sau „Artistul și puterea” (2012), prima expoziție recapitulativă pentru cei 40 de ani de artă postbelică – pentru care a adunat, într-un spațiu impresionant de aproape 3.000 mp, peste 650 de pânze, din toate colțurile lumii, lucrări de manual, dar și lucrări puțin cunoscute, a mai bine de 300 de artiști români, dintre care mulți artiști uitați (unii lucrând în secret, pentru „sertar”), realizate pe parcursul a patru decenii comuniste, de artă conformistă sau dizidentă (1950-1990).

A devenit cunoscută publicului larg ca realizatoare a unei extrem de lungi serii de emisiuni culturale pentru radio și TV (1966-2004), cu diversitatea și onestitatea cărora s- identificat – pentru Radio România și, apoi, pentru TVR, producții care au influențat și dezvoltat gustul estetic al mai multor generații. A primit numeroase distincții de-a lungul vieții, a fondat Centrul Cultural ArtSociety și celebra Galerie Dialog, susținând cu pasiune și persuasiune, aproape cu încăpățânare, actul creator al autenticelor talente.

„Am îmbinat cuvântul cu imaginea. Pentru artă, imaginea e un lucru foarte important, mai important chiar decât cuvântul. Și este chiar materia din care se compune arta. 30 de ani am făcut emisiuni de artă sau am lucrat la rubrici de artă în emisiuni. Am avut o meserie care mi s-a potrivit. Eu nu am știut ce este aceea slujbă, ci am știut că trebuie să merg să fac ceva care îmi place. (…) Marii pictori sunt niște mari luptători, mari luptători cu ei înșiși, cu moravurilor lor și cu societatea. Îi numeri pe degete pe cei care au trăit bine. Artistul autentic e un veșnic căutător, trebuie să fie mereu la curent cu ce e în lume. (…) Gustul meu nu este anchilozat. Rămân și eu câteodată uimită câte îmi plac”, mărturisea Ruxandra Garofeanu, într-unul dintre ultimele interviuri acordate.

Prezentul eveniment, care este totodată și ultima licitație de artă contemporană a anului, adaugă și lucrări provenite dintr-o altă colecție cu renume, cea a scriitorului (poet, dramaturg și publicist) Ilie Mirea.

Astfel că, în cadrul „Licitației de Artă Postbelică și Contemporană”, Artmark oferă iubitorilor de frumos plăcuta ocazie a întâlnirii cu opere realizate atât de fondatorii celor două mari direcții din arta postbelică românească – Alexandru Ciucurencu și Corneliu Baba, cât și de elevii acestora, artiști recunoscuți astăzi la nivel internațional – Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu, Mircea Ciobanu sau Constantin Piliuță. Din selecția curentă nu lipsesc nici lucrări ce poartă semnătura lui Sabin Bălașa, Georges Mazilu, Felix Aftene, dar și creații ale artiștilor emergenți ai momentului – precum Irina Dragomir sau Daniel Rădulescu.

Totodată, revine în atenția publicului de licitații de artă artistul român cel mai bine cotat la nivel internațional în acest moment, Adrian Ghenie. Sunt prezente în selecția de față două lucrări ale pictorului, între care și „Untitled (Înger și memorie)” realizată în anii 2000, care se bucură și de cea mai mare estimare din licitație: 60.000-90.000 de euro.

Toate acestea se regăsesc deja la Galeriile Artmark, în așteptarea evenimentului intitulat „Licitația de Artă Postbelică și Contemporană”, care va avea loc marți, 19 noiembrie, de la ora 19.00, atât la Palatul Cesianu-Racoviță (din str. C.A. Rosetti nr. 5), cât și online, pe Platforma Artmark Live. Expozițiile casei sunt toate cu intrare liberă, zilnic (de luni până duminică), în intervalul 10.00-20.00.



Articol susţinut de A10 by Artmark