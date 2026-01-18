În timp ce alți lideri încearcă să vorbească cu Trump, Meloni anunță că au discutat. „I-am spus ce gândesc”

După ce Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune suprataxe vamale mai multor țări de pe Bătrânul Continent dacă Statele Unite nu reușesc să cumpere Groenlanda, liderii europeni au reacționat cu declarații dure, iar unii dintre ei au încercat să vorbească direct cu președintele american.

Printre cei care încearcă să discute cu Trump se numără și premierul britanic Keir Starmer, care nu a reușit deocamdată, în ciuda relației personale bune pe care o are cu acesta, nici a cunoscutei „relații speciale” ce durează de decenii dintre Marea Britanie și Statele Unite.

Meloni: „I-am spus ce gândesc”

A făcut-o însă Georgia Meloni, care are și ea o relație bună cu președintele american, fiin considerată la un moment dat în europa o posibilă „îmblânzitoare de Trump”, care a spus despre șefa guvernului italian că este o „femeie fantastică”.

„Am vorbit cu Donald Trump acum câteva ore și i-am spus ce gândesc”, a dezvăluit ea presei în timpul unie vizite la Seul, capitala Coreei de Sud.

„Cred că impunerea de noi sancțiuni astăzi ar fi o greșeală”, a declarat Georgia Meloni, citată de France Presse.

Meloni, considerată o aliată a domnului Trump în Europa, a încercat să minimizeze acest conflict, declarând că „există o problemă de înțelegere și comunicare” între Europa și Statele Unite în ceea ce privește Groenlanda.

Potrivit acesteia, NATO are rolul de a juca un rol activ în această criză în creștere.

„NATO este forul în cadrul căruia trebuie să ne străduim să organizăm împreună mijloace de descurajare împotriva oricărei ingerințe ostile pe un teritoriu clar strategic, și cred că faptul că NATO a început să lucreze la acest subiect este o inițiativă bună”, a declarat ea presei.

Meloni a adăugat că „din punctul de vedere american, mesajul venit de pe această parte a Atlanticului nu a fost clar”.

„Mi se pare că riscul este ca inițiativele anumitor țări europene să fi fost interpretate ca fiind antiamericane, ceea ce evident nu era intenția”, a mai declarat ea, fără a preciza la ce se referea exact.

Starmer își vede pusă la încercare relația cu Trump

De când Keir Starmer a ajuns la putere, apropierea de Donald Trump a fost principiul central al politicii sale externe, spune Harry Farley de la BBC, adăugând că acest lucru este pus la încercare duminică mai mult decât în orice alt moment.

Casa Albă a declanșat, de fapt, un război economic împotriva celor mai apropiați aliați ai săi.

Potrivit jurnalistului britanic, oficialii din Downing Street vor încerca să programeze o convorbire telefonică între prim-ministru și președintele SUA.

Ultima dată când Starmer a dorit să discute cu președintele Trump – după atacul SUA asupra Venezuelei – a durat câteva zile până când convorbirea a avut loc.