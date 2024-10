Incendiu uriaș la șantierul naval unde se construiesc submarinele nucleare ale Marii Britanii

Un incendiu uriaș a izbucnit la șantierul naval al companiei BAE Systems, care construiește submarinele nucleare ale Marii Britanii, a anunțat miercuri poliția, transmite Reuters.

Imaginile care au apărut online au arătat ceea ce păreau a fi flăcări și fum negru ieșind din vasta clădire Devonshire Dock Hall, care este vizibilă de la kilometri distanță.

Șantierul este al doilea cel mai mare complex de construcții navale de acest tip din Europa, potrivit companiei.

BREAKING: Two people have been taken to hospital after a fire broke out a nuclear submarine shipyard in Barrow-in-Furness.



