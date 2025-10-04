Incident armat la Nisa. Două persoane au fost ucise, iar mai multe au fost rănite
Două persoane au fost împușcate mortal și alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în orașul de coastă Nisa, în sudul Franței, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa, conform Agerpres.
O operațiune a poliției pentru căutarea autorilor atacului era în desfășurare.
O anchetă a fost deschisă cu privire la suspiciunea de crimă cu premeditare comisă de o bandă organizată, au declarat autoritățile franceze.
Primarul orașului Nisa, Christian Estrosi, a declarat că atacul armat de vineri seara are legătură traficul de droguri și că în atac au fost folosite arme automate.
El a cerut o creștere a prezenței poliției în cartierul în care a avut loc incidentul.
Forțe de ordine au fost mobilizate după incident pentru a asigura securitatea la fața locului, o zonă problematică cunoscută pentru infracțiuni violente, a declarat prefectura.
Potrivit presei franceze, suspecții sunt în continuare căutați de poliție.